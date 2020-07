Beautiful/ Anticipazioni puntata 17 luglio 2020: Ridge parla con Hope e…

Beautiful, anticipazioni puntata 17 luglio 2020

Beautiful torna in onda oggi, 17 luglio 2020. Andiamo a vedere le anticipazioni. Ridge ha approfittato dell’assenza di Brooke, che è andata a prendere la cena da asporto, per parlare con Hope e convincerla che Thomas è l’uomo giusto per lei. La ragazza spiega al patrigno che in questo momento non si sente pronta ad una nuova relazione, anche se si rende conto che suo figlio è un’occasione da non lasciarsi sfuggire perché è un uomo affascinante, intelligente e soprattutto le è stato molto vicino, ma lei vuole capire bene se è davvero l’uomo adatto e per questo ha bisogno di più tempo. Ridge si dice d’accordo con questo pensiero, anche se non manca di sottolinearle che Thomas è un bravo ragazzo. Una volta tornata a casa sua, Hope però ha un momento di scoraggiamento perché ricorda tutti i bei momenti che ha trascorso con Liam e si rende conto di sentire molto la sua mancanza: per quanto sa di aver fatto la scelta giusta permettendo al ragazzo di tornare con la sua vera famiglia, Hope sa che nessuno potrà sostituire lo Spencer nel suo cuore, neanche Thomas. Intanto Bill e Brooke si incontrano al ristorante Il Giardino, lei è lì per prendere la cena, lui deve incontrarsi con Justin. Bill capisce subito che la donna è turbata per qualcosa e pensa che la causa sia Ridge ma la Logan le spiega che è preoccupata per Thomas che sta mostrando un insano interesse nei confronti di sua figlia Hope.

Beutiful, dove eravamo rimasti

Andiamo a vedere dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Brooke approfitterà dell’incontro con Bill per sfogarsi e raccontare i suoi dubbi sulla stabilità mentale di Thomas, aspetto che tutti in famiglia sembrano aver dimenticato ma che invece la angoscia moltissimo. Proprio mentre i due si confrontano, Bill riceverà una telefonata di Justin che gli dice che sua nipote Emma è morta. Bill correrà dall’amico per consolarlo e chiederà a Brooke di avvisare tutti alla Forrester. La Logan arriverà in ufficio e troverà Flo, Zoe e Xander – che si erano incontrati per discutere di come affrontare le ire della famiglia Logan, convinti che Emma avesse ormai raccontato a tutti la verità – i quali resteranno sconvolti dalla notizia. Tutti e tre si renderanno conto che Thomas è una scheggia impazzita e che è davvero pericoloso e intenzionato ad eliminare qualunque cosa ostacoli il suo piano di riconquistare Hope. Xander, però, per nulla intimorito dal Forrester, vorrà vederci chiaro e cercare di capire cosa nasconde Thomas e quali sono i suoi piani reali.

Zoe e Xander litigano perché mentre il ragazzo spera che Emma abbia raccontato tutto ad Hope, la fidanzata invece spera che Thomas sia riuscito a fermarla perché se la giovane raccontasse a tutti la verità per loro sarebbero grandi guai. Intanto Thomas sta provando a convincere Emma che la soluzione migliore è quella di mantenere il riserbo sulla vicenda, visto che Hope può essere felice solo con lui e Douglas, ma la Barbor non vuole sentire ragioni: Hope è una sua amica ed è giusto che sappia la verità su Beth e sullo scambio di culle. Poi se deciderà nonostante questo nuovo fatto di stare comunque con Thomas, ben venga per loro. Il Forrester prova fisicamente a impedirle di lasciare il suo ufficio ma la ragazza approfitta dell’ingresso di Pam e scappa via. Una volta in macchina, però, si rende conto che un’altra auto la sta seguendo e poco dopo inizia a tamponarla con il chiaro intento di farla uscire fuori strada. L’obiettivo è raggiunto: l’auto di Emma sbanda e cade in un burrone. Dalla macchina che l’ha tamponata esce Thomas che, invece di chiamare immediatamente i soccorsi, va via soddisfatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA