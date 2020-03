BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntata 17 marzo: Thomas in versione dark…

Beautiful, anticipazioni puntata 17 marzo 2020

Nella puntata di Beautiful di martedì 17 marzo, Thomas arriverà finalmente a Los Angeles portando con sé Douglas che ancora non sa della morte della madre. Il Forrester è preoccupato proprio per questo, perché non sa come comunicare la notizia al bambino e teme che sia troppo piccolo per riuscire a crescere senza madre. Il ragazzo confessa al padre i suoi timori ma tutta la famiglia dichiara a Thomas di poter fare affidamento su ogni membro, perché ci saranno sempre tutti per lui. Anche Sally vorrà dare il suo contributo e, dopo essersi consultata con il fidanzato Waytt, decide di far visita a Thomas per esprimergli tutto il suo affetto e la sua vicinanza: sono superate tutte le gelosie e i contrasti del passato perché ora bisogna essere tutti uniti soprattutto per aiutare Douglas ad accettare la morte della madre.

Beautiful, dove siamo rimasti

Ecco dove siamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Bill e Katie sono a pranzo al ristorante e ricordano con piacere alcuni episodi del loro matrimonio. In particolare lo Spencer rivede nella sua mente le immagini delle nozze, la nascita di Will e tutti gli altri momenti di vita familiare alla quale lui ha rinunciato per pura follia. Anche Katie è felice di questo pranzo ma all’improvviso deve allontanarsi un attimo dal tavolo e Bill promette che l’aspetterà. Quando la Logan torna, trova l’ex marito totalmente sconvolto: ha ricevuto una notizia tragica. A casa di Steffy, mentre la ragazza e la madre litigano perché hanno idee diverse su come affrontare la situazione con Hope, Taylor riceve una chiamata: è il figlio Thomas che avvisa la madre della morte improvvisa di sua moglie Caroline. Non appena chiusa la conversazione, la donna cade nello sconforto e Steffy si affretta ad informarsi cosa sia accaduto. Il momento è troppo difficile per continuare a litigare su come Taylor giudica Hope e su quello che consiglia alla figlia di fare per riprendersi Liam e riformare con lui una famiglia.

Dopo la tragica notizia, tutte le priorità delle intere famiglie Forrester e Spencer cambiano, travolte dal dolore per la morte della giovane Caroline. Mentre Bill viene raggiunto in ufficio da Katie che è passata per vedere come stia l’ex marito, a casa di Eric tutta la famiglia Forrester si stringe intorno a Ridge, in attesa dell’arrivo da New York di Thomas e del figlio Douglas che accompagnano la salma della defunta. Katie chiede a Bill come voglia comunicare la notizia al figlio Will ma lo Spencer si sente troppo fragile per poter affrontare un discorso così delicato con un bambino piccolo e chiede all’ex moglie di occuparsene lei. Raduna, invece, i figli Liam con la moglie Hope e Waytt con la fidanzata Sally per comunicare il decesso di Caroline, colta da un’embolia cerebrale. Tutti sono sconvolti, in particolare Sally che con Caroline in passato aveva avuto non pochi litigi perché entrambe si contendevano l’amore di Thomas. Il giovane Forrester, però, alla fine aveva scelto Caroline e insieme a lei e al loro figlio Douglas si era trasferito a New York. Purtroppo Bill non ha molte notizie in più e comunica solo ai ragazzi che entro poche ore la salma di Caroline arriverà a Los Angeles per la sepoltura. A casa Forrester, invece, accorrono Steffy e Taylor per dare conforto a Ridge ed Eric. Mentre Steffy si offre di dare una mano a Queen per preparare la sala per accogliere gli ospiti per le condoglianze, Taylor si stringe teneramente all’ex marito per consolarsi della perdina della nuora.



