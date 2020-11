Beautiful/ Anticipazioni puntata 17 novembre: discussione tra Brooke e Ridge

Beautiful, anticipazioni puntata 17 novembre

Nella puntata di Beautiful di oggi, martedì 17 novembre, la discussione fra Brooke e Ridge si fa sempre più accesa e la Logan arriva addirittura a minacciare il marito di voler richiedere un ordine restrittivo che impedisca a Thomas di avvicinarsi a Douglas. Secondo la donna, infatti, il figliastro è una persona pericolosa per se stesso e per gli altri e non permetterà che si avvicini di nuovo a Hope e al bambino. Ridge continua a ripetere che non abbandonerà suo figlio nel momento in cui ha più bisogno di lui e Brooke controbatte dicendogli che non lo vuole a casa e non lo riprenderà a lavorare alla Forrester Creation: se Thomas ha intenzione di rimettere insieme la sua vita, non lo farà potendo contare su tutto quello che aveva prima perché lei farà di tutto per mettergli il bastone fra le ruote. Il Forrester infuriato va via di casa. Flo, seguendo il consiglio della madre, decide di andare a trovare Wyatt per dirgli che è molto dispiaciuta di tutto quello che è successo ma che è disposta a fare tutto il possibile per rimettere le cose a posto. Lo Spencer, però, riesce a resistere alle avances della Fulton e le ribadisce che la delusione è stata troppo grande e non riuscirà mai a perdonarla.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate di Beautiful. Flo e Shauna hanno ripreso possesso del vecchio appartamento di Reese e finalmente la ragazza è una donna libera, che può riprendere in mano la sua vita e ricominciare da zero. Florence, pur essendo molto felice per aver riconquistato la sua libertà, è scettica sul fatto di poter riavere la sua vita precedente. Ha ben capito che Ridge ha accettato di farla liberare grazie all’accordo con la Procura solo per salvaguardare Thomas ma non nutre speranza sul fatto che il resto della famiglia Logan e della famiglia Forrester possano perdonarla. Vede quindi il suo futuro molto nero perché non sarà facile trovare un altro lavoro del genere a Los Angeles. Shauna, però, è molto positiva e crede che tutto si possa aggiustare. Forse ora Brooke e le sue sorelle potranno essere molto arrabbiate ma Flo resta sempre una Logan e questo vorrà pure dire qualcosa. Per questo motivo lei la aiuterà per riuscire a riconquistare la fiducia di tutte le Logan e soprattutto la invita a non perdere le speranze con Wyatt perché lei lo ama ed è ricambiata, quindi dovrà solo riuscire a fargli capire che sono fatti per stare insieme.

Ridge dice a Brooke che la Procura ha decido di non procedere nei confronti di Flo, in cambio della sua testimonianza contro Reese Buckingham. Quello che però la donna ancora non sa è che suo marito ha dato il suo benestare per la liberazione della Fulton. Quando Ridge lo dice apertamente, Brooke va su tutte le furie dicendo che ha sempre pensato che la loro priorità fosse quella di proteggere Hope e Beth, restando allibita quando Ridge risponde che la sua priorità è quella di tutelare suo figlio. A questo punto la Logan non riesce a trattenere la sua rabbia e sfoga tutto il suo risentimento. Non solo dice che non perdonerà mai Thomas visto che già troppe volte le sue misfatte sono state coperte da tutta la famiglia e che quindi questa volta il ragazzo deve essere richiamato ad affrontare le sue colpe. Poi aggiunge che non gli consentirà di tornare a casa come se nulla fosse e soprattutto ritiene che per il bene di tutta la famiglia, in particolare di Douglas, è meglio tenere il bambino lontano dal padre perché può essere per lui solo un esempio negativo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA