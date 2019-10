Beautiful/ Anticipazioni puntata 17 ottobre: Ridge non crede alle parole di Bill ma..

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 17 OTTOBRE

Beautiful torna in onda oggi pomeriggio dopo le rivelazioni di ieri di Bill e la sua sconvolgente decisione. Ma sarà davvero così? Oppure ha ragione Ridge Forrester a sospettare che quell’improvviso cambiamento sia in realtà qualcosa architettato per far colpo di nuovo su Brooke? I fatti sembrano dargli ragione. La decisione di Bill di far cadere nel vuoto le accuse contro Ridge per quel tentativo di corruzione del giudice ed al tempo stesso il desiderio di voler chiedere una revisione del processo sembrano in realtà puntare tutte in un’unica direzione: potersi mostrare a Brooke diverso da quello che era in passato, riconquistare il suo amore e costruirsi una nuova famiglia insieme a lei ed al piccolo Will.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella puntata del 15 ottobre di Beautiful abbiamo assistito all’incontro in privato tra Bill e Brooke. L’uomo, dopo la riunione con i Forester, aveva espressamente chiesto di poter rimanere da loro con Brooke. Ridge si era subito mostrato contrariato da questa nuova richiesta, che sembrava essere l’ennesimo tentativo di punzecchiarlo dopo che lo stesso Bill aveva dichiarato di non voler agire legalmente contro di lui per l’increscioso comportamento che aveva portato all’affidamento esclusivo del piccolo Will alla sua ex compagna. Sarà però Brooke a insistere per esaudire il desiderio di Bill e davanti alle sue pressioni Ridge sarà costretto a cedere. I due rimangono così a parlare da soli e Bill chiede alla donna quale sia la sua opinione su ciò che è accaduto. Brooke si mostra compiaciuta per il comportamento e la decisione presi dall’uomo e riconosce che è un ottimo modo per far comprendere a Will l’importanza del perdono. Ma non è stato solo questo a far desistere Bill dai suoi propositi di vendetta. Parlando con Brooke l’uomo le svela che la sua decisione è data anche dal desiderio di fare nuovamente breccia nel suo cuore. I propositi di Bill sembrano convincere tutti tranne che Ridge. Il rampollo di casa Forrester è infatti ancora convinto che dietro quell’improvviso cambiamento vi sia in realtà una maschera che Bill indossa per poter rientrare nelle grazie di sua moglie. Sembra infatti difficile accettare la versione secondo la quale Bill sia disposto a sotterrare la sua ascia di guerra senza chiedere niente in cambio, soprattutto adesso che avrebbe in mano un’arma davvero potente per poter infierire su Ridge. Proprio quest’ultimo è persuaso che ben presto la maschera di Bill sarà destinata a calare e che tutti si accorgeranno che non è affatto cambiato. Ma anche Katie sembra credere alla buona fede dell’uomo ed è sempre più disposta a dargli fiducia, anche per il bene di suo figlio.

