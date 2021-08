Beautiful/ Anticipazioni puntata 18 agosto: Brooke non accetta la fine del matrimonio

Ridge dice a Brooke che vuole parlare con lei di Shauna ma la Logan non é d’accordo perché pensa che dovrebbero solo trascorrere del tempo di qualità insieme e tenere lontani i pensieri negativi visto che ora sono tornati insieme. Lo stilista, però, le dice che non stanno insieme e che é successo qualcosa di molto grave che ha mandato tutto a rotoli. Così inizia a raccontare della visita della Fulton quel pomeriggio a casa di Eric e di come lei gli abbia raccontato tutto quello che é accaduto l’ultima notte a Las Vegas: i due si sono sposati anche se Ridge non ricorda nulla poiché era completamente ubriaco. Brooke é furiosa: alla sola idea che Ridge potesse essere andato a letto con Shauna tremava ma questa notizia che ha avuto é molto più grave. Alla Forrester, intanto, Donna nota che Eric é particolarmente agitato ed ansioso e attribuisce la colpa ad un altro degli intrighi di Quinn. La Fuller, però, questa volta non é colpevole, almeno così pensa il Forrester: a dargli pena é la notizia del matrimonio fra Ridge e Shauna. Donna non riesce a credere alle sue orecchie.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 17 agosto: Brooke in lacrime per Ridge

Beautiful, dove eravamo rimasti?

A casa di Eric Quinn e Shauna stanno festeggiando la riuscita del loro piano, anche se la Fulton si sente in colpa perché il matrimonio non é andato proprio come ha raccontato a Ridge. É stata lei, infatti, su suggerimento dell’amica a mandare a Carter i messaggi con il telefono di Ridge, per fare in modo che l’avvocato procedesse con le carte per il divorzio da Brooke. A quel punto lo stilista era talmente ubriaco da non rendersene conto e soprattutto da accettare qualsiasi proposta da parte sua, anche quella di andare nella cappella di Elvis per sposarsi. Per il Forrester doveva essere solo un gioco e ha capito troppo tardi di aver imboccato una strada senza via di ritorno. Hope é colpita dalla richiesta di Zoe di mettere una pietra sopra a tutto quello che é successo in passato e di tornare a lavorare in armonia insieme, soprattutto dopo il bellissimo gioco di squadra che hanno messo in piedi per smascherare Thomas. La Logan sembra essere d’accordo con questa proposta, anche perché é la stessa tecnica di approccio che sta utilizzando con lo stesso Thomas con il quale condivide ancora la custodia di Douglas, quindi sono costretti a sentirsi ogni sera per accordarsi sul bambino. Hope però confessa alla modella che le cose stanno iniziando ad andare davvero bene.

Beautiful/ Anticipazioni 16 agosto 2021: i sensi di colpa di Shauna, Ridge affronta Brooke

Beautiful, anticipazioni 18 agosto

Nella puntata di mercoledì 18 agosto, Brooke non riesce ad accettare che il suo matrimonio sia finito e che Ridge abbia sposato, anche se inconsapevolmente, Shauna per cui dice all’uomo che ha bisogno di stare da sola e lo manda via. Riceve poi la visita del suocero Eric che la invita a non abbattersi e a combattere per riconquistare l’uomo che ama. La Logan, però, non sa davvero cosa fare. Quinn ripercorre con Shauna tutte le tappe che l’hanno portata a sposare Ridge e la esorta ad abbandonare ogni senso di colpa perché ha salvato lo stilista dall’infelicitá che avrebbe vissuto se fosse rimasto sposato con Brooke. Ridge nel frattempo deve spiegare a sua figlia Steffy cosa stia succedendo ma non vorrebbe farla spaventare perché é ancora convalescente. Quando le confessa del suo nuovo matrimonio di cui non ricorda nulla, effettivamente la figlia é molto stupita, soprattutto perché non si fida di Shauna.

