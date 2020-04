Beautiful/ Anticipazioni puntata 18 aprile: il castello di Flo sta per crollare!

Pubblicità

Beautiful, anticipazioni puntata 18 aprile

Nella puntata di Beautiful di oggi, sabato 18 aprile, il cerchio inizierà a stringersi intorno a Flo. Durante una conversazione con Brooke e Hope nella quale le due donne faranno accenno al fatto che la Fulton sia la madre naturale della piccola Phoebe, sarà evidente lo stupore di Shauna che ignora questa informazione. Questa circostanza farà insospettire Brooke che inizierà a sospettare qualcosa: quale figlia non racconta alla propria madre di essere aspettare un figlio? Quando, poco dopo, una volta da sole Flo racconterà la verità a Shauna, la madre le consiglierà di tacere per il bene di tutti. Intanto, però, a Londra Zoe incontra suo padre e gli racconta dei nuovi intrecci fra Flo e Hope: la verità sta per venire a galla e loro devono trovare velocemente una soluzione per impedirlo, altrimenti finiranno tutti in prigione.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Shauna chiede scusa a Flo perché si sente in colpa per non aver detto per tanti anni alla figlia di non sapere fosse il suo vero padre: si giustifica, però, dicendo che non era facile confessare alla propria figlia di avere avuto più uomini contemporaneamente e comunque di non ricordare una storia degna di questo nome. Flo, però, dice alla madre che non deve preoccuparsi perché non è arrabbiata con lei ma di essere ancora sconvolta per la notizia appresa. Intanto la più felice è Hope che attribuisce la vicinanza che ha sempre sentito nei confronti della Fulton con la parentela appena scoperta. Si convince, poi, che la notizia importante che Florence voleva comunicarle era proprio questa e quindi allontana da sé ogni pensiero negativo. Flo prova a dirle che in realtà era un’altra la confessione che voleva farle ma Hope è troppo eccitata all’idea di avere una nuova cugina per sentire altre spiegazioni. Comunica, poi, a Flo che purtroppo suo zio è morto da molti anni ma lei non deve preoccuparsi perché c’è tutta una famiglia pronta ad accoglierla. Le propone, poi, di andare subito a casa di sua madre per presentarle le altre donne della famiglia Logan.

A casa sua Brooke è a pranzo con le sorelle Donna e Katie e parlano di quanto il fratello Storm abbia fatto per loro nel corso della vita, tanto da dimenticare quasi di crearsi una sua famiglia. Le sorelle sono consapevoli del lato oscuro di Storm, dovuto anche al fatto di essere diventato grande troppo in fretta per dover fare da padre alle tre ragazze più giovani, ma ammettono che era comunque un uomo molto buono e capace di un grande sacrificio per consentire a Katie di vivere e di avere suo figlio Will. All’improvviso, però, vengono interrotte da Hope che è arrivata in compagnia di Waytt, Flo e Shauna e annuncia di dover raccontare una grande novità che cambierà la vita di Brooke, Donna e Katie. Intanto Bill è nel suo ufficio della Spencer Communication e commenta con Justin la notizia del giorno ossia che Storm Logan è il padre di Flo. L’uomo ribadisce di non averlo conosciuto abbastanza per dare un giudizio sul fratello delle Logan però avrà nei suoi confronti sempre un debito di riconoscenza dovuto al fatto che Storm ha sacrificato la sua vita per permettere a Katie di avere un cuore nuovo e portare avanti la sua gravidanza. Bill e Justin immaginano cosa avrebbe fatto Storm se avesse saputo di avere una figlia: lo Spencer è convinto che il Logan l’avrebbe viziata proprio come avrebbe fatto lo stesso Bill se avesse scoperto che Flo era sua figlia.



