Beautiful/ Anticipazioni puntata 18 dicembre: Reese rivelerà delle minacce subite?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 18 DICEMBRE 2019

La puntata di Beautiful di oggi, mercoledì 18 dicembre, vedrà Brooke ancora impegnata nel convincere la figlia a rivolgersi ad un gruppo di ascolto per poter esternare tutto il suo dolore. Hope però non sembra affatto intenzionata a prendere parte a quelle sedute e con la memoria continua a rivivere il momento del parto, fino a quell’inspiegabile svenimento. Cosa può essere accaduto alla piccola Beth, che prima di raggiungere l’isola di Catalina stava bene? Cos’è accaduto in quei minuti che ha portato alla morte della bambina? Ma soprattutto, perchè la giovane donna continua ad avvertire la sensazione che Beth non se ne sia affatto andata? Intanto arriva in città anche Flo, la mamma della piccola che il dottor Reese tiene in casa, e racconta a Taylor quanto già le aveva detto il medico. Taylor intravede nella piccola Phoebe la possibilità di dare a Kelly la sorellina che Steffy desidera, mentre il dottor Reese intravede la possibilità di saldare con il denaro che le darà Taylor gli aguzzini che hanno minacciato di far del male a sua figlia Zoe. Ma Flo è davvero chi dice di essere? Per saperlo non ci rimane che attendere una nuova avvincente puntata di Beautiful, in onda come sempre su Canale 5.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Beautiful ieri, martedì 17 dicembre 2019, ha visto ancora tutti molto addolorati per la morte della piccola Beth. Hope passa le ore riversa sul divano a piangere, mentre Brooke tenta invano di consolarla. Hope avverte spesso la sensazione che la piccola Beth sia in realtà ancora in mezzo a loro e questo lefa temere di stare impazzendo. Liam ha accusato molto la morte della bambina e per cercare di dare un po’ di conforto al suo dolore raggiunge Steffy nella casa sulla scogliera. La figlia di Taylor si mostra molto sorpresa di vederlo arrivare lì e teme che possa essere accaduto ancora qualcosa, ma l’ex marito la rassicura: vuole soltanto trascorrere un po’ di tempo con la sua primogenita. Nell’occasione asscicura a Steffy tutto il suo appoggio per l’adozione, in quanto adesso è davvero il solo modo per dare alla piccola Kelly una sorellina. Anche il dottor Reese appare molto affranto per come si sono svolti i fatti alla clinica e si sente responsabile per quanto accaduto alla piccola. Taylor lo raggiunge a casa sua, intenzionata anche a dirgli che non si sente ancora pronta per una nuova relazione. Ma al suo arrivo troverà una sorpresa che la lascerà davvero senza parole. A casa del dottor Reese c’è una neonata. La Hayes a quel punto si preoccupa di sapere chi sia la bambina e perchè si trovi in casa del medico. Quella piccola neonata che dorme in camera da letto viene descritta dal medico come una bambina con una vicenda familiare molto triste, la cui unica possibilità di avere una vita felice è data dalla possibilità di essere adottata. Florence, la madre della piccola Phoebe, non può occuparsi della bimba a causa delle sue precarie condizioni economiche. Taylor non potrà fare a meno di pensare al desiderio di Steffy di dare una sorellina a Kelly e chiedersi se la figlia di Flo potrebbe davvero diventare la sorellastra della piccola Kelly. Molti sono i punti che rimangono oscuri per Taylor, come il fatto che il dottor Reese abbia in casa sua quella neonata, ma decide di credere al racconto dell’uomo.

