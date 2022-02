Beautiful/ Anticipazioni puntata 18 febbraio: Ridge è preoccupato per Thomas

Beautiful, anticipazioni puntata 18 febbraio

Nella puntata di oggi, venerdì 18 febbraio, della soap opera statunitense “Beautiful” Ridge è preoccupato per Thomas, il giovane è ancora innamorato di Hope e teme che per le sue turbe psichiche l’intervento non rappresenta la soluzione definitiva. Liam e Steffy hanno fatto un accordo, di non rivelare ai rispettivi partner della loro notte d’amore, ma per entrambi è difficile mentire, il senso di colpa li sta divorando e pur conoscendo le conseguenze di una verità detta, non riescono a mettere freno al loro impeto di raccontare come stanno realmente le cose. Chi sta soffrendo di più di questa situazione è Liam, non riesce nemmeno a guardare negli occhi la moglie che non perde occasione di fargli notare quanto sia fortunata ad averlo come marito. La situazione gli sta sfuggendo di mano, ma parlare metterebbe fine al suo matrimonio e lo Spencer non ha nessuna intenzione di perdere la fiducia di Hope, ma tenere chiusa la bocca sta diventando un’impresa ardua.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 17 febbraio: i turbamenti di Steffy e Liam

Beautiful dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” Ridge confida a Brooke di come si è sentito seduto al capezzale di Thomas in attesa che si svegliasse, la Logan lo rassicura suggerendogli di pensare positivo, in quei momenti difficili avrebbe voluto essergli vicino, ma Ridge ha apprezzato il gesto della moglie di stare accanto a Douglas, solo all’idea che potrebbe restare senza padre gli lacera il cuore. La preoccupazione dello stilista è che il figlio non possa ritornare ad essere come prima dell’intervento, teme che al risveglio non sia la stessa persona. Lui sta là in attesa che apra gli occhi, nemmeno ha la certezza se domani sarà vivo. Finn si è accorto che Steffy è molto distratta, non vuole forzarla a parlare soprattutto se l’argomento riguarda qualcosa di cui non si sente pronta. Le dice che Hope gli ha raccontato di aver visto Thomas baciare un manichino, nemmeno il dottore riusce a crederci, purtroppo era l’effetto dell’ematoma che faceva pressione sul suo cervello. Nei giorni passati si era accorto che Thomas non era più lo stesso, ma non ha capito il motivo. Finn fa fatica a credere come Liam abbia pensato che la moglie stesse baciando Thomas, al solo pensiero lo Spencer avrebbe dovuto perdere la testa, invece ha mantenuto il controllo.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 16 febbraio: Steffy molto agitata con Finn

Hope ringrazia Liam perché ha fatto un grande sacrificio, pur non stimando Thomas, le ha permesso di prendersi cura di Douglas, sperare nella sua guarigione è un segnale positivo, dimostra che lo Spencer ha un carattere benevolo, mentre molte persone fanno solo chiacchiere lui è stato sempre presente e vicino alla moglie e a Steffy. Questo è uno dei motivi per cui la gente lo rispetta. Liam ascoltando le parole della Logan si sente in imbarazzo e replica che è lontanissimo dalla perfezione, Hope non è d’accordo secondo il suo punto di vista il figlio di Bill si assume sempre le proprie responsabilità, è difficile dimenticare il male subito dagli altri, ma lui nelle situazioni difficili riesce a mettere una pietra sopra a tutto. La Logan ringrazia il marito per averle permesso di passare del tempo con Douglas, ed è felice che alla fine l’equivoco con Thomas è stato chiarito, Hope promette a Liam di non tornare mai con il Forrester, perché è lui l’uomo della sua vita e per questo si sente baciata dalla fortuna, non tradirebbe mai il giuramento ed è convinta che nemmeno il marito lo farebbe. Anche Steffy con Finn sta vivendo un momento di imbarazzo, non riesce a guardare in faccia il dottore, i sensi di colpa cominciano a prendere il sopravvento. Riusciranno Liam e Steffy a mantenere il loro segreto?

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata 15 febbraio: sensi di colpa per Liam e Steffy

© RIPRODUZIONE RISERVATA