Beautiful, anticipazioni puntata 18 giugno 2022/ Liam vuole costituirsi ma…

Beautiful, anticipazioni puntata 18 giugno 2022: Liam vede il fantasma di Vinny e…

Oggi andrà in onda una nuova puntata della soap Beautiful su Canale 5. Le anticipazioni della trama della puntata in onda oggi rivelano che Zoe è intenzionata a riconquistare la fiducia di Carter e visto che l’avvocato non ha intenzione di seppellire il passato, la modella chiede aiuto a Quinn. La signora Forrester cerca di scalfire il muro che Carter ha edificato, ma senza risultati. La donna ricorda al braccio destro di Ridge di aver commesso molti errori nella sua vita, ma Eric l’ha sempre perdonata. Anche Zoe ha commesso degli errori, ma è disposta a rimediare come già è accaduto in passato. In apparenza Carter sembra disposto ad abbassare la guardia ne i riguardi della sua ex, ma il risultato che si aspetta Zoe è ben diverso dalla realtà.

Liam non riesce a riprendere il pieno controllo delle sue azioni. Nonostante il padre si sia attivato per cancellare tutte le prove a suo carico, lo Spencer junior teme che prima o poi la verità verrà a galla e non riesce a mettere in silenzio i suoi sensi di colpa. La condizione psicologica di Liam è grave, comincia ad avere le allucinazioni e a vedere l’immagine di Vinny riflessa sullo specchio che lo accusa di averlo lasciato morire e di un essere un assassino. Liam dovrà fare i conti con il fantasma di Vinny che lo insegue. Il giovane Spencer comincia a tremare e a sudare, quando Bill lo vede si spaventa, è bianco come un cencio e vaneggia. Vinny lo sta cercando, vuole giustizia, gli urla che andare in prigione. Forse per Liam è arrivato il momento di costituirsi.

Beautiful, dove siamo rimasti: Thomas fa una rivelazione al commissario

Nel precedente episodio di Beautiful andato in onda ieri, Thomas spiega al commissario che Vinny ha commesso uno sbaglio, ha manomesso il test di paternità per aiutarlo ad avvicinarsi a Hope. Il Forrester racconta che Liam ha trascorso una notte d’amore con Steffy e Vinny ha pensato che se il bambino fosse risultato di Liam, Hope non lo avrebbe perdonato, è stato balordo ma leale. In quel momento la Logan entra nell’ufficio di Thomas, lo stilista le dice che il commissario è passato per fare delle domande che riguardano Vinny. Hope non riesce a immaginare che abbia potuto lasciare sul bordo della strada un corpo esanime.

Il commissario raccoglie anche la testimonianza di Hope e conclude la conversazione dicendo che prenderà il colpevole anche se Vinny era mal visto da molte persone. Thomas pensava che a lavorare lo avrebbe aiutato invece non riesce a distogliere la mente da Vinny. Hope lo rassicura che prima o poi finirà, ha solo bisogno di tempo per elaborare la morte. La polizia sta indagando e scoprirà chi è stato. Liam sente le voci, di un uomo che gli intima di stare fermo e di mettere le mani sulla testa. Eric guarda rassegnato il ritratto di Quinn, è molto deluso dal comportamento della moglie, Ridge si accorge che è distratto, ma il padre non gli dà nessuna spiegazione. Zoe confida a Ridge che non ha nessun interesse nei riguardi di Zend, ma il Forrester ha seri dubbi.











