Beautiful/ Anticipazioni puntata 18 marzo: Hope e Douglas sempre più vicini

Beautiful, anticipazioni puntata 18 marzo 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, mercoledì 18 marzo, sarà subito evidente che fra Hope e il piccolo Douglas si stia creando un legame molto intenso. I due sono in cucina e preparano i maccheroni al formaggio. Il bambino, dopo aver preso confidenza con Hope, chiede alla donna se le persone morte vanno davvero in Paradiso. L’occasione è quella giusta per raccontare al bimbo della perdita di Beth: a quel punto Douglas dice che spera che Caroline e Beth siano insieme in Paradiso. I Forrester, intanto, si danno da fare per far capire a Thomas di non dover crescere da solo il figlio ma di poter contare sull’appoggio di tutta la famiglia.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Andiamo a vedere cosa è accaduto nelle ultime puntate di Beautiful. La famiglia Forrester viene raggiunta dagli Spencer a casa di Ridge, così da aspettare tutti insieme l’arrivo di Thomas e di Douglas. Eric e Bill hanno in confronto e decidono di mettere da parte per il momento le loro diversità così creare un ambiente sereno per accogliere al meglio le spoglie di Caroline. Ci sono tutti ma manca solo Brooke che è in viaggio di lavoro ma comunica a Ridge che sta cercando un volo per raggiungere Los Angeles in modo veloce. Il marito le dice che non c’è alcun bisogno ma la Logan vuole dare il suo contributo per far sentire la famiglia meno sola. Della situazione prova ad approfittarne Taylor, arrivata con la figlia Steffy, che non ha mai abbandonato l’idea di riconquistare Ridge. Mentre tutti sono riuniti raccontandosi aneddoti che riguardano Caroline, la porta si spalanca: è arrivato Thomas con il figlio Douglas. Il ragazzo è distrutto e uno ad uno tutti i familiari corrono ad abbracciarlo. Prima i genitori Ridge e Taylor, poi la sorella Steffy, infine il nonno Eric. Thomas ancora non è riuscito a comunicare a Douglas la morte della mamma e per questo chiede aiuto ad Hope che si offre di fare compagnia al bambino in un’altra stanza. In questo modo Thomas può raccontare a tutti cosa sia successo a Caroline. In particolare si sofferma su quanto senta la sua mancanza e su tutti i progetti che avevano fatto insieme e che ora non potranno più realizzare.

I Forrester e gli Spencer cercano di far sentire a Thomas la loro vicinanza. Soprattutto quando il ragazzo comunica che lui e il bambino non torneranno a New York ma resteranno a vivere a Los Angeles, tutti si dimostrano molto felici perché hanno sentito molto la loro mancanza. Successivamente Thomas ne approfitta per portare a ognuno di loro un messaggio speciale da parte di Caroline, le sue ultime volontà prima di morire. A Waytt e Liam, i cugini di Caroline, il ragazzo chiede di fare da padrini a Douglas perché questo era quello che la cugina avrebbe voluto chiedere loro, come preannunciato in un messaggio di qualche settimana prima. A Bill Spencer, invece, Thomas confessa che Caroline lo aveva perdonato per tutto il male che le aveva fatto e che non nutriva alcun rancore nei suoi confronti, considerandolo un pilastro della sua vita. Lo Spencer sembra essere molto sollevato da questa notizia perché una delle sue preoccupazioni più grandi era proprio quella di non aver ottenuto il perdono della nipote prima della sua morte. Infine Thomas incontra Sally e le chiede scusa per il male che le ha fatto quando, dovendo scegliere fra lei e Caroline, aveva deciso di stare con quest’ultima abbandonando la Spectra da un momento all’altro. Sally però gli dice di aver compreso le sue motivazioni e si dice molto dispiaciuta per la morte della moglie.



