Beautiful/ Anticipazioni puntata 18 ottobre: Katie sconvolta per via di Bill…

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 18 OTTOBRE

Le novità non sembrano certo essere finite in Beautiful con la decisione di Bill. Katie, colpita dall’improvviso cambiamento del suo ex arriva a chiedersi se la sua decisione di negargli la custodia del piccolo Will sia stata davvero troppo affrettata e sembra intenzionata a concedere al magnate una seconda possibilità con la custodia congiunta del bambino. I figli del magnate, scoperto fino a che punto è arrivato Ridge per colpire il loro padre, daranno vita a nuovi colpi di scena. Lion e Wyatt non sembrano affatto disposti a lasciar cadere le accuse, soprattutto quest’ultimo che come abbiamo già avuto modo di vedere, non nutre molta simpatia per Ridge. Già in occasione del ritorno alla Forrester di Sally non erano mancate le occasioni di attrito tra i due e questa nuova notizia potrebbe riaccendere ancor di più gli antichi rancori. A far desistere i due fratelli dal denunciare lo stilista per quello che ha fatto sembrano essere Katie e Thorne, che cercano di spiegare loro i motivi che lo hanno spinto a quel gesto e il suo desiderio di proteggere le persone che ama. Ma saranno veramente riusciti a convincerli oppure Lion e Wyatt metteranno nei guai lo stilista di casa Forrester? Per saperlo non ci resta che aspettare una nuova entusiasmante puntata che ci terrà incollati davanti agli schermi di Canale 5.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella puntata di ieri della soap opera Beautiful abbiamo assistito alla reazione di Ridge davanti alle rivelazioni dell’eterno nemico Bill. Il magnate infatti, dopo aver messo al corrente tutti del fatto che aveva in mano le prove con cui avrebbe potuto incastrare il rampollo di casa Forrester ed il giudice, ha sbalordito tutti i presenti alla riunione nel ribadire che avrebbe messo una pietra sopra all’accaduto. Ridge non crede che l’improvvisa benevolenza di Bill sia davvero frutto di un suo totale cambiamento, ma teme che sia invece uno stratagemma per riprendersi Brooke. I sospetti di Ridge sembrano prendere sempre più forma quando Bill dichiara di voler chiedere però la revisione del processo. Che abbia in mente un piano che lo porterà a riconquistare Brooke e vivere con lei ed il figlio Will appare ormai evidente a Ridge, il quale però sembra essere l’unico ad avere intuito il complotto. Neppure Katie, la madre del bambino, sembra voler mettere in discussione l’effettivo cambiamento del magnate. Davvero il celebre componente di casa Forrester si sta sbagliando, oppure ha ragione lui ed il suo matrimonio è in serio pericolo? Sicuramente Bill non avrebbe mai rinunciato ad infierire così duramente sul suo avversario storico, tanto più che adesso aveva in mano le carte vincenti con la registrazione dell’incontro che Ridge aveva avuto con il giudice Mc Mullen. Cosa si sono detti Bill e Brooke in quell’incontro privato voluto dall’uomo subito dopo la riunione con i Forrester? Brooke avrà davvero raccontato tutto al marito oppure avrà omesso di parlargli delle avance del suo ex? Sono mille i dubbi che attanagliano Ridge, che però su una cosa è assolutamente sicuro: il suo avversario non è affatto cambiato e quella che ha indossato è soltanto una nuova maschera che presto sarà destinata a cadere.

