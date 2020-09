Beautiful/ Anticipazioni puntata 18 settembre: Broke sconvolta per…

Beautiful, anticipazioni puntata 18 settembre

Nella puntata di Beautiful di oggi, venerdì 18 settembre, Brooke, ancora sconvolta per le nozze della figlia con quello che reputa l’uomo sbagliato, prova a convincerla a richiedere l’annullamento, soprattutto dopo che ha saputo che la prima notte di nozze non è stata consumata. Ma Hope è totalmente incapace di ragionare lucidamente e si sente plagiata dal marito e soprattutto dalla voglia di essere la madre di Douglas. Flo non riesce a confessare tutto a Wyatt e nel frattempo continua a ricevere minacce da Thomas: il fidanzato è confuso e non sa cosa pensare, soprattutto quando la ragazza paventa la possibilità di tornare immediatamente a Las Vegas. Liam non riesce a togliersi dalla mente quello che ha sentito fra Thomas e Flo e prova a ricostruire gli avvenimenti degli ultimi mesi. In particolare capisce che la Fulton non è quella che dice di essere e così suggerisce a Steffy di indagare più approfonditamente sulla madre naturale di Phoebe e sulle circostanze che l’hanno portata a voler dare la bambina in adozione.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Thomas riesce a manipolare ancora una volta Douglas che, dietro sollecitazione del padre, dice a Hope che desidererebbe tanto se lei dormisse con il suo papà. In questo modo la Logan si sente costretta e si lascia trascinare dal neo marito in camera da letto. Qui Thomas non perde tempo e subito tenta un approccio fisico con la ragazza che però dopo i primi baci si tira indietro. Con le lacrime agli occhi Hope dice a Thomas che non se la sente di stare insieme a lui, almeno non quella sera, e il ragazzo pur essendo molto contrariato fa finta di nulla e le dice che la capisce e che avranno tutta la vita per stare insieme. Appena la donna lascia la stanza, il giovane Forrester inizia ad andare in escandescenza, chiedendosi ad alta voce quale tipo di donna possa rinunciare a trascorrere la prima notte di nozze con suo marito. Intanto Liam sta parlando con Waytt e gli racconta di quello che ha sentito a casa Forrester. Il fratello è sconvolto perché pensa che, ancora una volta, la sua storia d’amore sta avendo problemi per una bugia ma non capisce proprio cosa possa esserci che lega Flo a Thomas e che la sua fidanzata gli sta nascondendo.

Flo parla con sua madre e gli racconta fra le lacrime quello che Thomas gli ha detto. La ragazza sente forte il peso di quanto sta nascondendo e confessa alla madre che era sul punto di dire a Hope tutto ma che ha fatto troppo tardi, giungendo solo dopo che Hope aveva pronunciato il suo sì. Incredibilmente, però, Shauna insiste affinché la figlia faccia tutto quello che Thomas le dice di fare, evitando di farsi uscire anche solo una parola sullo scambio di culle per non rovinare il futuro roseo che la attende ora che ha scoperto di essere una Logan. Poco dopo, quando Flo è da sola, viene raggiunta da Wyatt che non riesce ad avere con lei un atteggiamento naturale. Vedendo che a sua volta la fidanzata è molto strana, prova a spingerla a dirgli quello che la ragazza sta nascondendo ma senza chiederglielo direttamente. Flo però piange e non sa decidersi perché nella sua mente risuonano ancora le parole della madre che le dice di non proferire parola. Fra le lacrime, quindi, dice al fidanzato che lo ama molto e che la sua più grande paura è quella di perderlo però non ce la fa più a tenersi tutto dentro per cui deve confessargli una cosa che potrebbe cambiare la sua vita e quella della loro coppia.



