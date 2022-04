Beautiful/ Anticipazioni puntata 19 aprile 2022: Bill è davvero cambiato?

Beautiful, riassunto puntata 18 aprile

Prima di una nuova puntata di Beautiful, rivediamo cosa è successo durante l’ultima puntata andata in onda lunedì 18 aprile 2022. Liam ha provato per un’ultima volta a far capire alla moglie che ama solo lei e che, anche se non si sottrarrà ai suoi doveri di padre, non ha intenzione di stare con Steffy ma desidera solo il suo perdono, così da poter riprendere la loro vita dal punto esatto nel quale si sono interrotti. La Logan è combattuta perché lo ama molto ma al tempo stesso non crede di riuscire a perdonare. Anche Steffy sta faticando non poco per convincere Finn che è lui l’uomo con il quale vuole stare: le è stato accanto in uno dei momenti più difficili della sua vita, le ha fatto capire che una vita dopo e senza Liam poteva essere possibile e ora non ce la fa a pensare che tutto potrebbe essere finito, per cui lo prega di non lasciarla. Il medico è molto scosso perché anche lui la ama tanto ma non pensa di riuscire a gestire una relazione nella quale lei aspetta un figlio da un altro. Waytt e FLo vengono a sapere da Bill che presto diventerà nuovamente nonno e sono da un lato felici per la nascita di un bambino ma ovviamente sono preoccupati per il fatto che Liam stia per avere un secondo figlio da una donna che non è sua moglie. Waytt pensa che tutta questa situazione possa spingere Bill a pensare a quello che ha perso con Katie.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 15 aprile: il figlio che aspetta Steffy è di...

Inoltre, nell’ultima puntata di Beauful, Katie e Paris hanno iniziato a lavorare insieme e sono sempre più affiatate, così la ragazza le confida i problemi che ha con sua sorella e della lettera di dimissioni che Zoe aveva preparato a nome suo. Katie le confessa che anche lei ha perso molto tempo vivendo all’ombra delle sue sorelle e quindi le consiglia di non cedere alle richieste della modella. Proprio Donna e Brooke sono a casa della maggiore delle Logan e parlano di Katie e di quanto stia soffrendo lontana da Bill: Donna pensa che Bill la farà soffrire di nuovo mentre Brooke pensa che lo Spencer sia davvero pentito. Zoe prova nuovamente a parlare con Carter e al fine di giustificarsi gli racconta del messaggio che Zende le aveva mandato per chiederle di dargli una possibilità. Proprio in quel momento entra Zende nell’ufficio e Carter lo aggredisce verbalmente accusandolo di avergli fatto uno sgarbo enorme. Il ragazzo chiede scusa all’avvocato perché sa di essersi comportato male e non avrebbe mai voluto tradire la sua fiducia ma Carter gli rinfaccia di essere diventato un dongiovanni: aveva una moglie meravigliosa come Nicole ma ha buttato tutto all’aria per fare conquiste. Poi l’avvocato dà ai due l’ironico permesso di stare insieme visto che lui non vuole più saperne nulla di Zoe.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 14 aprile: Brooke non si fida ancora di Thomas

Anticipazioni Beautiful 19 aprile 2022

Nella puntata di martedì 19 aprile di Beautiful, Waytt e Flo discutono di quanto sono fortunati nel vivere una storia d’amore felice, visto che tutti gli altri uomini della famiglia Spencer sono molto in crisi con le proprie compagne. Bill, intanto, cerca l’aiuto di Brooke e di Donna per riuscire a far capire a Katie che è davvero cambiato e vuole solo ricostruire la loro famiglia. Le due donne sono sicure che lo Spencer sia sincero e per questo decidono di aiutarlo. Carter, furioso perché è convinto che Zoe gli stia raccontando solo bugie, approfitta della presenza di Paris per chiederle davanti alla sorella se ritiene che la modella sia davvero innamorata di lui oppure lo è solo del suo lavoro e della posizione che occupa all’interno della società. La più piccola delle Buckingham si sente in grande difficoltà perché non vuole nuocere alla sorella ma dentro di sé sa che l’avvocato ha perfettamente ragione.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata 13 aprile: arriva il test del DNA, chi è il padre?

© RIPRODUZIONE RISERVATA