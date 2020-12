Beautiful/ Anticipazioni puntata 19 dicembre: Bill porta Will in ospedale

Beautiful, anticipazioni puntata 19 dicembre

Nella puntata di Beautiful di oggi, sabato 19 dicembre, Bill porta Will in ospedale per fargli trascorrere un po’ di tempo con sua madre. Il bambino viene a sapere per caso che fino a quel momento non è stato ancora trovato un donatore compatibile con sua mamma e per questo si offre di darle un suo rene. Ovviamente questa soluzione non è praticabile ma questo gesto commuove moltissimo sia Katie che Bill. Lo Spencer cerca in tutti i modi una soluzione alternativa per trovare un rene per la moglie e non esita a contattare anche personaggi del mercato nero per comprare un organo sano. Intanto Shauna e Flo sono in attesa di avere i risultati delle prove di compatibilità che la ragazza ha eseguito per scoprire se potrà essere lei la donatrice. Flo decide che, in caso di risultato positivo, donerà a patto che le Logan non vengano mai a sapere che è stata lei perché non vuole strumentalizzare la situazione ma Shauna non è d’accordo con questa decisione e pensa che Flo dovrebbe sfruttare la situazione a suo vantaggio.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Ridge è costretto a raccontare a sua figlia tutta la verità sul perché abbia deciso di trasferirsi temporaneamente a casa sua. Steffy è davvero incredula per tutto quello che il padre le sta raccontando ma non ce la fa a non essere sincera e dice al padre quello che pensa. È d’accordo con Brooke perché anche lei reputa che il padre abbia sbagliato nel concedere a Flo di poter riavere la sua libertà perché tutto quello che la Fulton ha fatto alle loro famiglie dovrebbe essere punito. Poi si lamenta del fatto che il padre sia sempre disponibile a correre in aiuto del fratello, nonostante le cattiverie che il ragazzo fa a tutti, ma non è mai altrettanto pronto a fare qualcosa per lei. Ridge le chiede scusa per averla ferita e delusa dando l’ok alla scarcerazione di Flo: ha sbagliato tanto, con lei e con altre persone della famiglia, ma ha sempre fatto tutte le scelte nel tentativo di proteggere le persone alle quali vuole bene. Steffy si ammorbidisce un po’ a questo punto e gli augura di riuscire a risolvere i suoi problemi con Brooke perché hanno lottato troppo per il loro amore per far finire tutto per colpa di una persona così insignificante come Shauna Fulton.

Flo si è fatta convincere da sua madre e così, accompagnata dall’onnipresente Shauna, è andata in ospedale per sottoporsi agli esami di compatibilità con Katie. La ragazza spiega alla dottoressa che in questo momento non è in buoni rapporti con quel ramo della sua famiglia e per questo motivo vorrebbe che la questione delle sue analisi rimasse abbastanza riservata per il momento. La dottoressa acconsente e poi le spiega che è arrivata nel momento giusto perché la zia corre seriamente il pericolo di vita. Katie nella sua stanza d’ospedale è totalmente ignara di quello che sta succedendo e si dispera piuttosto per il fatto che non vuole morire, si sente troppo giovane per abbandonare suo figlio e desidera solo poter invecchiare per accompagnare Will in ogni fase della sua vita. Brooke prova a consolarla dicendole che si riuscirà a trovare una soluzione e Bill si sente molto frustrato perché vorrebbe utilizzare il suo denaro per riuscire a trovare qualcuno che possa aiutarla. Ovviamente in questa situazione non è possibile e c’è solo da avere pazienza, almeno questo è quanto la dottoressa riferisce a Bill quando prova a chiedere maggiori informazioni sul trapianto. Lo Spencer, però, non si rassegna e dice a Katie che non deve avere paura perché lei vivrà molto più a lungo di lui e riusciranno ad essere ancora felici insieme.



