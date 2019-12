Beautiful/ Anticipazioni puntata 19 dicembre: chi è Florence?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 19 DICEMBRE

Quali nuovi sconvolgenti trame arriveranno domani a tenere con il fiato sospeso tutti gli appassionati di Beautiful? Le anticipazioni ci rivelano che la puntata che prenderà il via domani 19 dicembre sempre su Canale 5 vedrà tutti stretti intorno ad Hope per cercare di alleviare il suo dolore. Il sentire che la sua piccola Beth non è più con lei e che non potrà mai più abbracciarla sembra aver fatto sprofondare la giovane donna in uno stato depressivo e Brooke, Ridge e Bill cercano di confortarla senza però ottenere grandi risultati. Il dottor Reese intanto prospetta a Taylor la possibilità er Steffy di adottare la piccola Phoebe, non nascondendole però che il consenso della madre è legato al pagamento di una somma di denaro. In realtà i due sono complici fin dall’inizio e quel denaro servirà al dottor Buckigam per pagare i suoi debiti di gioco ed evitare così che gli aguzzini facciano del male a sua figlia Zoe. La piccola Phoebe sarà dunque adottata da Steffy? La bimba, che in realtà è la figlia di Hope e Liam che i due credono morta, diventerà la sorellastra di Kelly? Per saperlo dovremo attendere una nuova avvincente puntata di Beautiful, in onda ogni giorno sulla rete ammiraglia Mediaset.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

La puntata di ieri della soap opera americana Beautiful ci ha visto assistere alla visita di Taylor a casa del dottor Reese. La donna, accorsa per avere notizie del medico che era apparso sconvolto e dispiaciuto per la morte della piccola Beth, sorprende però la Hayes. In casa dell’uomo c’è una neonata e alla richiesta di spiegazioni di Taylor il dottor Reese le dice che la piccola è figlia di Flo e che la donna non può mantenerla a causa delle sue condizioni economiche precarie. Saranno proprio Flo ed il dottor Reese a parlare a Taylor di una loro idea che la sconvolgerà e la renderà, suo malgrado, complice del loro complotto. I due vorrebbero che ad adottare la piccola Phoebe fosse Steffy, la figlia di Taylor che ha già manifestato il desiderio di dare una sorellina a Kelly. Intanto Hope è disperata per la morte della piccola Beth e Brooke non riesce a farle esternare il dolore. Neppure la proposta della madre di rivolgersi ad un gruppo di ascolto sembra aver trovato il consenso della giovane donna, che invece continua a chiedersi cosa sia accaduto in quei drammatici attimi alla clinica. Il funerale della piccola fa sì che Ridge, Brooke e Bill si ritrovino di nuovo insieme. Il rampollo dei Forrester sembra riuscire a tollerare sempre meno la presenza del magnate, e ancora una volta sarà Brooke ad intervenire per rimettere le cose a posto. Proprio lei non nasconderà a Bill la sua gioia nel vedere che dopo l’incidente è veramente cambiato, ribadendo però che è Ridge l’uomo della sua vita e spronando l’imprenditore a dedicarsi ora più che mai ai suoi figli.

