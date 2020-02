Beautiful/ Anticipazioni del 20 e 19 febbraio: accordo segreto per Donna e Justin!

Beautiful, anticipazioni puntata 20 febbraio 2020

Beautiful tornerà in onda domani pomeriggio con una nuova puntata che, di fatto, ci catapulterà verso il fine settimana in cui ne vedremo ancora delle belle. Gli Spencer saranno i protagonisti di queste puntate e se da una parte c’è Wyatt pronta a regalare alla sua Sally addirittura un maxi investimento per la sua Spectra Fashion, dall’altra abbiamo Liam con Hope pronto a spingerlo tra le braccia di Steffy. Ciliegina sulla torta sarà l’accordo segreto di due ex ovvero Donna e Justin. I due hanno pensato bene di mettersi d’accordo per spingere Bill e Katie a fare pace soprattutto dopo il divorzio di quest’ultima da Thorne. Sarà questo accordo che aprirà un capitolo nuovo per Dollar Bill pronto a concentrarsi di nuovo sull’amata moglie e madre di suo figlio Will. Per i due è arrivato il momento di essere felici finalmente insieme o ci saranno nuovi problemi all’orizzonte? (Hedda Hopper)

Beautiful, anticipazioni puntata 19 febbraio 2020

Nella prossima puntata di Beautiful, di oggi 19 febbraio, Hope farà di tutto per spingere Liam fra le braccia di Steffy, convinta di dover espiare la sua colpa per non aver saputo proteggere Beth. Per riuscire a raggiungere il suo obiettivo parlerà sia con Steffy che con Liam. La Forrester resterà molto sorpresa dalla proposta di Hope ma in cuor suo rappresenta il coronamento di un sogno. Liam, invece, non vuole lasciare la moglie e chiederà consiglio anche al padre Bill per prendere la decisione migliore. Anche lui, però, consiglierà al figlio di valutare questa ipotesi. Cosa deciderà Liam? L’altro giovane Spencer, invece, è convinto di aver preso la decisione giusta lasciando la Forrester per lavorare con Sally alla Spencer: l’obiettivo è quello di riportare la Spectra Creation in vita. Tutto è pronto per le firme dei contratti ma Bill manterrà le promesse fatte? Zoe, infine, chiederà a Flo di lasciare per sempre Los Angeles così da evitare che qualcuno scopra lo scambio delle culle ideato da Reese.

Beautiful, dove siamo rimasti

Ecco dove siamo rimasti a Beautiful. Bill sta valutando la strategia migliore per riuscire a riconquistare i suoi figli ma Justin gli fa notare che un eventuale riavvicinamento a Will, ora che Thorne si è fatto da parte, gli aprirebbe la strada verso il cuore di Katie. L’editore racconta al suo avvocato di aver proposto a Waytt di tornare a lavorare con lui ma il ragazzo non ha ancora dato una risposta. Nel frattempo Bill decide di andare a trovare Katie e Will per sapere come stanno ora che Thorne è uscito dalle loro vite. Intanto il ragazzo racconta a Sally della proposta di lavoro del padre. La giovane Spectra, però, non è convinta del cambiamento di Bill ma non vuole che i suoi problemi con Thorne possano influenzare la sua decisione di accettare o meno il lavoro del padre. Waytt è molto grato a Sally per la libertà che lei gli sta lasciando ma racconta alla fidanzata che il suo progetto è quello di riportare in vita la Spectra Fashion. Se Bill lo rivuole davvero nella sua azienda deve accettare di investire nella rinascita della Spectra, prendendo a bordo anche Sally.

Katie e Donna discutono dei motivi per i quali Thorne ha deciso di lasciarla e andare a Parigi. Donna chiede alla sorella se per caso i sospetti di Thorne non siano fondati e se ancora qualcosa fra lei e Bill. Katie nega ma ammette che l’uomo che adesso sembra essere diventato è molto diverso dal mostro che era stato fino a qualche tempo prima. Inoltre Katie ritiene che la presenza di Bill nella vita di Will sia molto importante perché un bambino ha bisogno del padre per crescere bene. Mentre le due conversano arriva Bill che vuole sapere come stanno l’ex moglie e il figlio. Lo Spencer prova a chiedere a Katie come abbia preso la fine del suo matrimonio ma la donna non ne vuole parlare. Bill, però, è sempre più deciso a riconquistare la sua famiglia e sa che questo progetto deve necessariamente passare per la sua ex moglie alla quale in realtà tiene ancora molto. Intanto alla Spencer Communications Justin ha convocato Donna. Lei teme che il motivo sia legato a qualche problema di Marcus, il figlio che hanno avuto insieme, ma in realtà Justin vuole chiederle di Katie e di Will per capire quante possibilità ci siano di un ritorno di fiamma fra la donna e il suo capo Bill. Donna, però, ammette di non riuscire a capire neanche lei i veri sentimenti della sorella nonostante abbia provato a chiederglielo più volte.



