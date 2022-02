Beautiful/ Anticipazioni puntata 19 febbraio: un importante incarico per Carter

In attesa della puntata di oggi, sabato 19 febbraio, di Beautiful, facciamo un breve ripasso su quanto accaduto fino ad ora, e vediamo qualche anticipazione sull’episodio odierno. Finn è a casa di Steffy e i due stanno commentando tutto quello che è successo negli ultimi giorni, con il malore di Thomas e il suo ricovero. La Forrester non la smette di ringraziarlo visto che si rende conto che il ragazzo è vivo solo grazie all’intervento tempestivo del suo fidanzato, che si è reso conto che qualcosa non andava e ha spinto Hope ad andarlo a trovare, poi una volta in ospedale lo ha affidato ai migliori medici. In realtà Finn si sente in colpa perché avrebbe dovuto rendersi conto prima delle sue condizioni di salute e intervenire prima che si rendesse necessaria l’operazione. Steffy, però, cerca di tranquillizzarlo perché deve essere contento di aver salvato una vita, ossia l’obiettivo per il quale anni prima il ragazzo ha scelto di fare il medico. La giovane lo invita a non avere alcun rimpianto per quello che è successo visto che non avrebbe potuto comportarsi meglio e poi i rimpianti non servono a nulla perché ci sono alcune situazioni che effettivamente sfuggono al controllo delle persone.

Nella puntata di ieri di Beautiful Finn si mostra preoccupato da questo discorso ma Steffy, rendendosi conto che sta per dirgli troppo, prova a gettare il discorso sulla morte di Phoebe e gli dice che già prima lo amava ma ora che ha salvato la vita di suo fratello lo ama ancora di più. Finn risponde che anche lui la ama e che in quel momento si trova esattamente dove ha desiderato essere per molti anni. Hope prova a sdrammatizzare gli eventi della giornata scherzando con Liam il quale si sente molto in colpa per quello che ha fatto con Steffy e cerca di nascondere alla moglie i suoi stati d’animo. Ha solo la forza di dirle che ancora una volta in quella giornata così difficile ha capito quanto sia meravigliosa e altruista e proverà a fare di tutto nella vita per non dare mai per scontata la loro famiglia e per riuscire a renderla fiera di averlo scelto come suo marito. Ridge è finalmente a casa con Brooke e racconta alla moglie i tragici avvenimenti della giornata e quello che è accaduto a Thomas più nel dettaglio. Dopo aver spiegato che Finn si sta dimostrando davvero una brava persona, un uomo capace di dare a Steffy una seconda possibilità nella vita, ha parole dolci anche per Hope che è riuscita a mettere da parte tutte le cose brutte che Thomas ha fatto e non solo lo ha riaccolto al lavoro ma gli ha anche salvato la vita. Ridge ammette che non sarebbe mai riuscito a fare tanto e poi confessa alla moglie di aver seriamente temuto di perdere suo figlio e di essere grato al destinato che ha fatto in modo che non fosse così. Brooke risponde che è stata una fortuna che Hope fosse lì ma che essere altruista è proprio nella natura di sua figlia.

BEAUTIFUL, LE ANTICIPAZIONI DI OGGI, 19 FEBBRAIO: ORA CHE THOMAS E’ IN OSPEDALE…

Eccoci arrivati alle anticipazioni in vista della puntata di Beautiful di oggi, sabato 19 febbraio. Hope, Zende e Zoe sono in ufficio e attendono l’arrivo di Steffy per riuscire a capire come possono organizzare il lavoro ora che Thomas è in ospedale, e quindi per lungo tempo non potrà lavorare. In realtà la ragazza è ancora a casa con Finn che si gode un bellissimo momento, dopo aver passato una notte d’amore insieme. Ridge decide di riprendere in mano il lavoro e affida a Carter un nuovo incarico: in quanto direttore operativo della Forrester, deve cercare un dirigente capace che si occuperà di dirigere la Fondazione Forrester, visto che la persona che ne era a capo ha lasciato improvvisamente il posto vacante. L’avvocato cerca di capire se fra le persone che già sono in azienda possa esserci il profilo giusto.

