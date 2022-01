Beautiful/ Anticipazioni puntata 19 gennaio: Liam è confuso

Beautiful, anticipazioni puntata 19 gennaio

Nella puntata di Beautiful di oggi, mercoledì 19 gennaio, Liam non sa cosa fare e decide di non rispondere alle continue telefonate della moglie. Dopo una serie di giri a vuoto, decide di tornare a casa di Steffy perché è l’unica con la quale si può sfogare, raccontandole quello che ha visto. La Forrester non riesce a credere alle parole del suo ex marito ma i due bevono qualche bicchiere di troppo e la situazione sembra precipitare. Finn va a trovare Thomas il quale sembra seccato dalle insinuazioni del medico e per questo si comporta in modo strano, lasciando intuire al compagno di Steffy che nel suo atteggiamento c’è qualcosa di patologico. Waytt dice a Hope che è d’accordo con suo fratello Liam perché pensa che non ci sia assolutamente da fidarsi di Thomas, troppo abile a manipolare la gente a suo piacimento. Pertanto la invita a stare sempre molto attenta quando trascorre del tempo con lui.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 18 gennaio: Liam è sconvolto

Beautiful, dove eravamo rimasti

Andiamo a leggere dove eravamo rimasti in Beautiful. Thomas è convinto che Hope sia davvero tornata a casa sua per dirgli che è con lui che vuole trascorrere il resto della vita e così bacia con trasporto il manichino, convinto che si tratti della vera Logan. Liam fa in tempo solo a vedere questo e poiché nella stanza c’è molta penombra si convince che davvero lo stilista stia baciando sua moglie. Per questo motivo scappa via sconvolto, sicuro di aver perso la donna per sempre. Se fosse rimasto solo qualche minuto in più, probabilmente si sarebbe reso conto che anche lo stilista si accorge dell’errore commesso e subito dopo ha uno scatto di rabbia in quanto capisce che si è trattata solo di un’illusione e che in realtà l’oggetto del suo desiderio non vuole saperne di lui e, anzi, non appena ha capito che voleva dichiararle il suo amore, è scappata via terrorizzata. Intanto Steffy è a casa sua che ripensa al pomeriggio che ha trascorso con Kelly e Liam e il suo sguardo cade sulla foto che la ritrae insieme allo Spencer e che non ha mai levato dal soggiorno. Con un po’ di tristezza ripensa a quel periodo e, anche se ora è felice con Finn, immagina come avrebbe potuto essere la sua vita e la sua famiglia se non avesse ceduto alle lusinghe di Bill.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 17 gennaio: Hope torna da Thomas, è davvero così?

Nella puntata di Beautiful Hope è tornata dritta a casa e pensa che lo spiacevole episodio con Thomas sia stato solo un caso isolato. Non immagina, però, che sta per sorprenderla una visita inaspettata: è Finn che le dice di essere venuto senza preavviso al cottage perché aveva bisogno di parlarle. La Logan non immagina certo che cosa potrebbe dirle e quindi fa le ipotesi più svariate, fra cui anche un litigio con Liam, ma il medico è venuto per avere maggiori informazioni su Thomas. Le dice che Steffy gli ha raccontato tutto dei trascorsi del fratello e in particolare dell’ossessione che aveva nei suoi confronti e, proprio perché la relazione con la Forrester si sta facendo sempre più intensa, vuole capire se lo stilista può essere un pericolo oppure no. Hope in un primo momento cerca di rassicurarlo sia sui sentimenti di Steffy che sul fatto che Thomas sia realmente guarito, anche se Liam la pensa in modo diverso. Poi ad una domanda diretta del medico, ossia se pensa che Thomas non dia più segni di squilibrio, si prende qualche minuto per riflettere e alla fine è costretta a dire che in effetti negli ultimi giorni c’è qualcosa che la preoccupa. In particolare racconta al medico di quello che è avvenuto solo poche ore prima a casa dello stilista, quando le ha detto chiaramente che sperava di trascorrere più tempo insieme come una famiglia, la loro famiglia, e poi ha ritrattato tutto non appena si è reso conto che lei si era spaventata.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata 14 gennaio: Zende nasconde i sentimenti per Zoe

© RIPRODUZIONE RISERVATA