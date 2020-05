Beautiful/ Anticipazioni puntata 19 maggio 2020: Liam e Thomas, è lite a L.A.!

Pubblicità

Beautiful, anticipazioni puntata 19 maggio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, martedì 19 maggio, Liam, rientrato a Los Angeles, si confronta circa le intenzioni di Thomas di conquistare sua moglie Hope e provano a capire il motivo di tanta ostinazione da parte del Forrester. Intanto Flo, dopo aver raccolto le confidenze di Hope circa la proposta di matrimonio di Thomas, la spingerà a non gettare al vento la sua relazione con Liam ma di lottare per salvare il suo matrimonio. Inoltre ci sarà un altro violento confronto fra Zoe e Hope. La Buckingham teme che Flo, spinta dai sensi di colpa e dalla vicinanza con Hope, possa raccontare alla ragazza tutta la verità e vuole scongiurare questo pericolo per evitare che possano finire tutti in prigione, compreso il padre, Reese.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Thomas fantastica sul fatto che Hope possa accettare la sua proposta e lasciare il marito per crearsi una famiglia con lui e il piccolo Douglas. In realtà la confessione che ha fatto alla ragazza non ha fatto altro che gettarla nella confusione più totale. Il giorno dopo il ragazzo viene raggiunto in ufficio da Sally che lo accusa di averla strumentalizzata per avere informazioni su Hope e tentare di conquistarla. Dopo un acceso confronto la Spectra confessa di aver raccontato delle sue intenzioni a Waytt perché l’ex fidanzato era molto arrabbiato e pensava che la fidanzata lo tradisse. Nonostante, però, abbia raccontato tutto, comunque il litigio ha avuto come conseguenza la rottura del loro rapporto. Thomas, però, non è affatto preoccupato per la sofferenza dell’amica e pensa piuttosto al fatto che con ogni probabilità Waytt racconterà tutto a Liam e questo potrebbe essere un ostacolo per il raggiungimento dei suoi piani.

Il Forrester si sta dimostrando per quello che in realtà è: un uomo egoista e ossessionato, che ha a cuore solo i suoi interessi. Sally deve anche difendersi dalle accuse del ragazzo che la ritiene un’amica poco leale per aver raccontato il suo segreto ma ribatte dicendo che per lei Waytt è più importante di qualsiasi altra cosa perché è l’uomo che ama. Waytt non sa cosa dire ma è innegabile che fra lui e la sua ex ci sia ancora una certa sintonia. Nel frattempo Flo ha iniziato il suo nuovo lavoro alla Forrester e ha fatto un giro dell’azienda in compagnia di Hope per conoscere tutti i nuovi colleghi. In realtà Flo non ha ancora un ruolo definito ma dovrà prima scoprire le diverse aree dell’azienda e poi scegliere quale carriera intraprendere. Hope è molto felice di avere uno stretto contatto con Flo con la quale si sta creando un ottimo rapporto, tanto che la Logan si sente di fare una confessione alla cugina: Liam sta per tornare in città in serata e ovviamente lei è molto contenta ma allo stesso tempo si sente in colpa per aver strappato il marito a Kelly e Phoebe. Flo è senza parole e non sa cosa dirle.

Intanto Waytt, dopo aver raccontato tutto a suo fratello il quale è saltato sul primo aereo per raggiungere Los Angeles, telefona a sua madre Quinn per aggiornarla sulle novità. Appena la donna arriva viene a sapere dei motivi per cui lui e Sally si sono lasciati e non riesce a nascondere la sua gioia. Ribadisce al figlio che la Spectra non è la donna che fa per lui e che, pur se è normale al momento stare male e soffrire per la fine della relazione, tuttavia la città e il mondo sono pieni di donne bellissime che non aspettano altro che un suo cenno. A tal proposito Quinn gli ricorda che c’è Flo ora nella sua vita e che la ragazza è già stata una volta il suo grande amore e nulla vieta che si possano innamorare di nuovo.



