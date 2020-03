Beautiful/ Anticipazioni puntata 19 marzo 2020: il ricordo di Caroline cambia Thomas?

Beautiful, anticipazioni puntata 19 marzo 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, 19 marzo, a casa Forrester tutto è pronto per la commemorazione funebre di Caroline. Taylor, che ha visto Steffy e Liam parlare a lungo a casa di Ridge, insiste con la figlia affinché si decida una buona volta a riconquistare il ragazzo per ricostituire la loro famiglia. Steffy, però, non se la sente di provocare questo dolore alla sorellastra e ribadisce alla madre che preferisce andare via per un po’. Taylor, allora, le rinfaccia di essere molto egoista pensando di lasciare il fratello Thomas solo in un momento come questo. In effetti l’arrivo di Thomas è destinato a portare grosso scompiglio nella vita di Hope e Steffy e proprio l’attaccamento della Logan nei confronti del giovane Forrester e del figlioletto saranno motivo di una corsa verso l’ignoto da parte di Hope. Taylor, dietro le quinte, inizia a tramare affinché tutto vada come lei spera.

Beautiful, dove siamo rimasti

Ecco dove siamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Tutta la famiglia Forrester, unita a quella Spencer, è intorno a Thomas per riuscire a comunicargli vicinanza per la morte di Caroline avvenuta del tutto improvvisamente per un’embolia cerebrale. Grazie all’aiuto di Hope che intrattiene il piccolo Douglas in cucina, Thomas ha modo di raccontare a tutti i presenti come sia morta la moglie e come ora tema di crescere da solo il bambino, pensando che possa sentire moltissimo la mancanza della mamma. Taylor si affretta a rincuorare il figlio promettendogli che avrà sempre la sua famiglia accanto e loda la scelta di Thomas di ritornare a vivere a Los Angeles così da avere l’opportunità di rientrare in un ambiente amico e familiare. Il giovane Forrester, allora, ne approfitta per chiedere l’aiuto della madre e di Queen per riuscire ad organizzare la veglia funebre e la commemorazione: le due donne acconsentono ben volentieri di potersi rendere utili. Intanto continuano i messaggi di solidarietà di tutti i presenti nei confronti di Thomas. Un confronto fra il ragazzo e la sua ex fidanzata Sally è un momento per chiarirsi e per chiedersi reciprocamente perdono per il male che si sono fatti in passato: Sally rassicura Thomas che è tutto passato e che, nonostante abbia sofferto tanto, ha però capito i motivi che hanno spinto il ragazzo a scegliere Caroline, anche per il bene di Douglas.

Intanto gli altri membri della famiglia vivono in modo diverso la morte di Caroline. Ridge è particolarmente scosso perché Caroline gli è stata molto vicino quando ha vissuto un periodo difficile, nel quale non riusciva più a disegnare e poetare avanti la sua attività di stilista. Vorrebbe la moglie vicina in un momento come questo ma Brooke non è ancora riuscita a rientrare a Los Angeles, bloccata da un impegno di lavoro. Anche Bill soffre tremendamente per la morte della nipote. Nonostante tutti i dissapori che ci sono stati fra di loro, Bill considerava Caroline come una figlia e soffre al pensiero di non essere riuscito a riconciliarsi con lei prima della sua morte. Katie cerca di essergli vicina come può e propone all’ex marito di andare insieme a prendere il figlio Will a scuola, per comunicargli la morte della cugina. Intanto Hope si prende cura di Douglas e il fatto di aver sofferto come lui la perdita di una persona cara l’avvicina moltissimo al bambino. Da lontano Liam e Steffy guardano la scelta e la Forrester si convince sempre di più che trasferirsi a Parigi con le bambine per lasciare un po’ di spazio a Hope e permetterle di rimettere a posto il suo matrimonio sia una scelta molto saggia. Liam è assolutamente d’accordo e spera che sua moglie possa presto ritrovare la sua serenità.



