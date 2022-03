Beautiful/ Anticipazioni puntata 19 marzo: Liam e Finn, lo scontro è vicino

Beautiful, anticipazioni puntata 19 marzo

Le anticipazioni di Beautiful del 19 marzo 2022 ci rivelano che Carter ha fretta di fissare la data del matrimonio con Zoe che invece cerca di perdere tempo per capire se ancora prova qualche sentimento nei riguardi di Zende oppure tra loro è tutto finito. Finn è furioso con Liam, non gli perdona il fatto di essere andato a rifugiarsi tra le braccia di Steffy piuttosto che leccarsi le ferite nella sua casa da solo o dentro un bar a ubriacarsi.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 18 marzo: Hope litiga con Steffy, Liam con Finn

Tutti gli sforzi fatti dalla Forrester per tagliare il cordone ombelicale con l’ex marito sono andati in fumo in una notte di passione. Hope non crede alla buona fede di Steffy e l’accusa di aver riempito volutamente i bicchieri per stordire il marito e portarlo con l’inganno al letto, perchè è questo a cui lei mirava da tempo senza trovare l’occasione giusta per farlo.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 17 marzo: Finn vuole fidarsi di Steffy, Hope...

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Beautiful, Hope è in preda alla disperazione non riesce a capacitarsi, come è possibile che Steffy sia riuscita di nuovo ad andare a letto con il marito e lei nella sua ingenuità ha sempre pensato che fra i due a legarli c’è Kelly quando invece non riescono a stare lontani. Steffy confida a Liam la sua paura di essere lasciata da Finn, l’errore di una notte potrebbe compromettere la sua felicità futura. Ancora non sa di chi è il bambino se di Liam o Finn, ma se non fosse andata al letto con il suo ex marito ora avrebbe la certezza di avere avuto un figlio da Finn che desidera tanto diventare padre, invece ora non può nemmeno gioire con lui per la sua presenza. Liam non riesce a dimenticare lo sguardo frastornato di Hope, quando le ha detto di avere fatto sesso con Steffy per un malinteso, ma a distruggere la Logan è l’attesa di un bambino da parte di Steffy e non avere la certezza che il padre sia il marito. Thomas non ha perso il suo interesse per la stilista che invece in questo momento cerca di non dare troppa confidenza al Forrester, visto i suoi precedenti. Il ragazzo è in debito nei riguardi di Hope perché è grazie al suo tempestivo intervento se è ancora vivo e non smette di ringraziarla.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 16 marzo: Liam dice a Hope che Steffy è incinta

Liam incontra Finn in casa di Steffy ma la donna non è presente, così i due rivali in amore possono avere un confronto. Finn è molto arrabbiato con il figlio di Bill e lo accusa di non aver mai accantonato il suo interesse nei confronti della Forrester. Liam continua a parlare di malinteso, ma il medico lo accusa di aver approfittato della situazione per fare sesso con la sua fidanzata e gli chiede come mai quando ha visto Thomas baciare il manichino che lui credeva essere Hope non è intervenuto subito invece ha preferito fuggire. Se si fosse trovato lui al suo posto avrebbe affrontato a viso aperto il Forrester e una volta che si fosse accorto che si trattava di un manichino sarebbe finita lì, invece ha preferito fuggire e rifugiarsi tra le braccia di Steffy perchè è quello che voleva. Dello stesso parere è anche Hope che di fronte a Steffy l’accusa di non aver mai smesso di pensare a suo marito e lo dimostra il quadro di lei e Liam che tiene appeso al muro. La Forrester dice che non lo toglie perchè vuole far vedere a Kelly che i suoi genitori vanno d’accordo e si vogliono bene, mentre per la Logan è solo una scusa, perchè la verità è che il quadro fa comodo a Steffy per soddisfare le sue manie perverse e se le ricapitasse lo farebbe di nuovo, perchè il suo intento è stato sempre quello di distruggere la famiglia della Logan e c’è riuscita ottenendo un’altra occasione con suo marito.











© RIPRODUZIONE RISERVATA