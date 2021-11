Beautiful/ Anticipazioni puntata 19 novembre: faccia a faccia tra Finn e Liam

Beautiful, anticipazioni puntata 19 novembre

Nella puntata di oggi, venerdì 19 novembre, della soap opera statunitense “Beautiful” Finn non si lascia intimorire dalle critiche di Liam e ribatte tono su tono alle sue accuse. Gli dice, quindi, che capisce le sue preoccupazioni ma deve rassegnarsi all’idea che Steffy lo voglia nella sua vita e che quindi passerà sempre più tempo in quella casa, anche con Kelly. Liam, però, lo accusa di fare troppa pressione sulla Forrester e di non darle il tempo di poter pensare con calma e lucidità a quello che veramente desidera. Intanto anche Hope si sfoga con Thomas e gli dice che Liam deve imparare a essere meno invadente nella vita di Steffy e ovviamente lo stilista non fa che darle ragione. Carter prova in tutti i modi a convincere Zoe ad andare a vivere con lui ma la modella si sente pressata e non se la sente di accettare. L’avvocato pensa che sia a causa della brutta esperienza che ha vissuto con Thomas, arrivando alla soglia del matrimonio troppo in fretta, ma in realtà la modella si sente frenata perché ha scoperto di essere attratta da Zende.

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” Carter ha sorpreso Zende e Zoe in un atteggiamento molto amichevole ma non ha fatto molto caso a questo perché troppo preso a fare alla ragazza una sorpresa. Le chiede quindi di seguirlo e quando l’amico prova a chiedergli se può aggiungersi anche lui alla loro piccola fuga pomeridiana, l’avvocato replica che si tratta di una cosa molto privata. Poi porta la modella in un appartamento poco distante dalla Forrester Creation, con la scusa di farle vedere i suoi nuovi uffici. In realtà si tratta di un loft nel quale ha intenzione di andare ad abitare dopo averlo acquistato da Ridge che ci ha vissuto per un po’. Zoe è molto sorpresa perché la casa è davvero lussuosa, fa i suoi complimenti al ragazzo e gli dice che lei potrebbe abituarsi benissimo a vivere in un posto così. A quel punto Carter le fa la sua proposta: le consegna una copia della chiave dell’appartamento e le chiede di andare a vivere con lui e di riempire quelle stanze della sua presenza. La Bickingham è scioccata e non risponde, così l’avvocato continua dicendo che sa che la loro relazione è molto fresca ma è certo che trascorrere tutto il tempo possibile insieme a lei sia la cosa migliore per lui in questo momento.

Dopo aver fatto una scenata davanti a Hope e Thomas, Liam corre da Steffy deciso a rimettere al suo posto Finn, colpevole di aver fatto portare Kelly a casa della madre senza prima chiedere il permesso a lui oppure a Hope, che ne avevano temporaneamente la custodia. La Logan è molto infastidita per questo atteggiamento perché capisce che in parte è legato anche alla gelosia del marito nei confronti della sua ex compagna, ma non dice nulla perché non vuole dare a Thomas materiale per i suoi loschi progetti. In realtà lo stilista si è reso conto della reazione di Hope e non spreca l’occasione di insinuare in lei nuovamente il dubbio che Liam possa preferire Steffy. La Forrester è molto felice della sorpresa di Finn e gli dice che è felice che lui sia non solo nella sua vita ma anche in quella di Kelly. Viene però interrotta da Liam arrivato per darle il benvenuto e per complimentarsi con lei perché ha lottato per tornare a casa dalla bambina ed è un esempio di forza e di tenacia per tutti. Proprio in quel momento Kelly si sveglia e Steffy corre a salutarla, lasciando i due uomini da soli. Lo Spencer ne approfitta per far notare al medico di essersi comportato molto male perché non doveva far portare la piccola a casa di sua iniziativa, senza prima chiedere il permesso a lui che è il suo legittimo padre.

