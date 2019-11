Beautiful/ Anticipazioni puntata 19 novembre: Liam sceglierà Hope o Steffy?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 19 NOVEMBRE

Nella puntata del 19 Novembre di Beautiful, Brooke capirà che Bill non l’aiuterà mai con Taylor. L’uomo infatti non se la sente di mettere nei guai la ex psicologa e inoltre non vuole deludere Steffy. La donna quindi tenterà di convincere Liam a spingere la Hayes a sparire dalle loro vite. Inoltre, Zoe confiderà a Xander che sicuramente il padre sta frequentando Taylor per mettere le mani sui soldi della donna. Reese dovrà fare i conti con uno strozzino, che vorrà riavere il denaro che ha prestato al ginecologo. Quest’uomo dirà anche al medico che potrebbe far del male a Zoe, se lui non gli restituirà i suoi soldi. Infine, Kelly si ammalerà e Steffy chiamerà subito Liam per chiedergli aiuto. Il giovane Spencer sarà quindi costretto a correre dalla figlia Kelly, proprio mentre sta preparando le valigie per partire con Hope.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Beautiful, è successo che Liam e Hope hanno discusso per l’ennesima volta a causa di un riavvicinamento tra il ragazzo e Steffy. La figlia di Brooke ha litigato anche con la giovane Forrester, dopo aver visto che la donna tiene ancora appesa al muro della sua abitazione una foto del periodo in cui lei e Liam erano sposati. In un ennesimo faccia a faccia tra le due, Hope ha inoltre ribadito a Steffy che non trascorreranno il Natale insieme per la presenza di Taylor, che non è assolutamente gradita. Intanto la Hayes sta attraversando un momento complicato, dato che Brooke sta cercando di allontanarla per sempre dalla figlia e dalla nipote Kelly. A causa di ciò, la ex psicologa ha sentito di nuovo il bisogno di bere. Per controllare questo impulso, Taylor ha incominciato a frequentare gli incontri degli alcolisti anonimi. L’unica persona che sta vicino alla Hayes è Reese, che ha promesso alla dottoressa che la difenderà da qualsiasi minaccia, inclusa Brooke. Il ginecologo ha pure baciato Taylor e tra i due sembra che stia scoppiando la passione. Infine, Maya è tornata a Los Angeles senza Rick, in quanto sta attraversando un’importante crisi matrimoniale con il marito. Steffy e Hope si incontrano ancora una volta. Tra le due donne la tensione sale alle stelle. La giovane Logan comunica quindi alla Forrester che non desidera che la madre frequenti la bambina che sta aspettando. Inoltre, impone a Steffy un ultimatum, secondo il quale le loro figlie potranno crescere come sorelle, solo se Taylor sparirà per sempre dalle loro vite. Hope, infatti, non se la sente di dare una seconda possibilità alla Hayes, in quanto crede che sia una donna con tanti problemi e quindi pericolosa. Di fronte all’ultimatum della Sharpe, Steffy tenta di far capire alla figlia di Brooke che la madre sta meglio e che non tornerà a fare delle sciocchezze, anche perché sta seguendo una terapia psicologica. Purtroppo i tentativi messi in atto dalla Forrester di convincere Hope a non allontanare Taylor dalle loro vite sono vani. Brooke, nel frattempo, tenta di spingere Bill a denunciare la Hayes. Ancora una volta, l’editore, pur essendo innamorato della Logan, non cede alla sua richiesta. Dopo il rifiuto di Spencer, Brooke decide di parlare con Liam. La donna dunque dice al ragazzo che è meglio che Taylor venga punita per aver sparato al padre Bill.

© RIPRODUZIONE RISERVATA