Beautiful/ Anticipazioni puntata 19 novembre: Shauna ringrazia Ridge e…

Beautiful, anticipazioni puntata 19 novembre

Nella puntata di Beautiful di oggi, giovedì 19 novembre, Shauna in modo molto provocante dice a Ridge che gli sarà sempre molto grata per aver concesso la libertà di Flo e che non gli importa cosa pensi Brooke di questo perché lei saprà trovare il modo di dimostrare tutta la sua gratitudine. Ridge, però, anche se ubriaco ribatte che lo ha fatto solo per proteggere suo figlio e che continua a pensare che sua figlia sia colpevole quanto lo è Reese Buckingham e che non potrà mai perdonarla per tutte le sofferenze che ha causato alla sua famiglia. Mentre Brooke è a casa e si sfoga con Katie, alla Spencer Communication Flo prova a convincere Wyatt a dare un’altra possibilità, cercando di fare leva sui sentimenti che solo fino a qualche settimana prima li univa. Proprio in quel momento, però, ritorna in ufficio Sally che decide di affrontare la sua rivale mettendo subito in chiaro che ora nella vita di Wyatt c’è lei e la Fulton deve solo farsi da parte.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Diamo uno sguardo alle ultime puntate di Beautiful. Il litigio fra Brooke e Ridge è molto violento, tanto che lui decide di andare via per non dire cose spiacevoli che potrebbero rovinare il loro rapporto. La Logan prova a chiamarlo ripetutamente ma lui non risponde mai al telefono. Quando il campanello della porta squilla, Brooke spera sia il marito ma in realtà si tratta di Shauna che è venuta per parlare con le e provare a perorare la causa di sua figlia. Nonostante Brooke le dica chiaramente di non volerle parlare, Shauna fa in tempo a dirle che Flo è molto pentita e merita quindi un’altra occasione, sia al lavoro che in seno alla famiglia Logan. Quando però trova un muro in Brooke, Shauna decide di colpirla per ferirla e fa riferimento al fatto che solo con l’intervento di Ridge Flo è potuta uscire di prigione. Brooke a quel punto scoppia e la caccia via di casa, dicendo che sia lei che sua figlia sono due poco di buono e che nessuno della famiglia Forrester né Logan potrà perdonarle. Ridge è al Bikini completamente ubriaco e neanche l’intervento di Carter lo convince a smettere di bere. Dopo un po’ viene raggiunto proprio da Shauna, per caso al Bikini, che non si lascia scappare l’occasione di avvicinarlo per poter civettare ancora, magari approfittando del fatto che il Forrester sia completamente ubriaco.

Flo prova a convincere Wyatt che fra di loro le cose possono ancora funzionare. Nonostante il ragazzo le abbia più volte detto che non riesce a superare tutte le bugie che lei gli ha raccontato, la Fulton non si arrende e continua a ripetergli che è la prima ad essersi vergognata per tutto quello che ha fatto ma che, quando ha capito il guaio in cui si era cacciata, ha temuto di perdere tutto quello che aveva e per questo non ha detto nulla. Wyatt comprende fino ad un certo punto, si dice felice che lei sia finalmente libera perché soffriva al pensiero di vederla in prigione, ma nonostante questo non riesce a vedere per loro un futuro perché lui è troppo deluso. A casa di Brooke, invece, la Logan prova di nuovo a chiamare il marito ma senza successo. Riceve, poi, la visita di sua sorella Katie che, preoccupata per lei, è tornata a casa sua per parlarle. Brooke le è molto grata perché è in forte ansia per la situazione che si è creata con Ridge e le racconta che la motivazione del litigio è nata dalla richiesta del marito di riaccogliere in casa e in azienda Thomas, per aiutarlo a riprendere in mano la sua vita, dimenticando tutto quello che ha fatto. La stessa Katie è sconvolta dalle pretese di Ridge.



