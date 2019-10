Beautiful/ Anticipazioni puntata 19 ottobre: Bill ha davvero cambiato vita?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 19 OTTOBRE

La puntata in onda oggi, sabato 19 ottobre, di Beautiful vedrà Bill alle prese con Katie. Adesso che le speranze dell’uomo sembrano essere svanite, almeno per la parte che riguarda Brooke, a Bill non resta che cercare almeno di portare a termine la parte che riguarda suo figlio. Si reca così a trovare Will ed ha modo di parlare anche con Katie. La donna è sempre più convinta che Bill sia cambiato davvero, che quell’incidente abbia fatto emergere la sua vera natura, e si dice pronta a rivedere la decisione presa dal giudice che invece negava a Bill la possibilità di vedere il figlio. Non le appare piùtanto giusto privare Will della possibilità di trascorrere un po’ di tempo col padre, per cui indipendentemente dalle decisione prese dal giudice decide di seguire il suo cuore.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella puntata di ieri di Beautiful in onda su Canale 5 abbiamo assistito alle riflessioni di Brooke dopo la confessione avuta da Bill. Il magnate non ha infatti fatto mistero con la donna dei suoi sentimenti, rivelandole che è sempre lei ad occupare il suo cuore. Brooke appare molto colpita dalle belle parole e dalle intenzioni del suo ex marito, che dopo quel terribile incidente che lo ha portato ad un passo dalla morte sembra essere davvero cambiato, apparendo oggi ben diverso da quello che Brooke ha conosciuto in passato. Proprio come aveva previsto Ridge le intenzione dello Spencer sarebbero quelle di riconquistare sua moglie Brooke e crearsi una famiglia con lei ed il piccolo Will. Brooke tuttavia non nasconde a Bill che la sua felicità è accanto al marito, Ridge, e che non ha alcuna intenzione di lasciarlo nè per lui nè per nessun altro. La signora Forrester non nasconde a Ridge il motivo per cui Bill aveva tanto insistito per parlare da solo con lei, nè tantomeno gli nasconde il fatto di aver finalmente posto fine alle speranze dell’uomo. Lei ama Ridge e nessuno potrà mai dividerli, neppure Bill per quanto stia cercando di metterci tutto l’impegno possibile. Ma sarà riuscita davvero a far cadere tutte le aspettative dell’uomo oppure Bill ha in serbo una contromossa? L’ipotesi fatta da Ridge secondo cui il capostipite degli Spencer non è affatto cambiato sembra farsi sempre più convincente ed il suo matrimonio con Brooke, sebbene lei abbia dato prova di volerlo ancor più consolidare, gli appare sempre più in pericolo. Cosa avrà in mente adesso il magnate di casa Spencer? Sarà davvero disposto a lasciarli in pace oppure starà macchinando qualche nuovo tentativo per portare Brooke via da Ridge?

