Beautiful/ Anticipazioni puntata 2 dicembre: Katie ha una grave insufficienza renale

Beautiful, anticipazioni puntata 2 dicembre

Nella puntata di Beautiful di oggi, mercoledì 2 dicembre, il medico comunica a Bill, Brooke e Donna che Katie ha una grave insufficienza renale che è la causa di tantissimi anni di abuso di farmaci anti-rigetto che ha dovuto prendere per il trapianto di cuore. Purtroppo l’unica soluzione che sembra esserci per salvarle la vita è un trapianto di reni. Wyatt dice a Quinn che ha chiesto a Sally di sposarlo e che la ragazza ha accettato. La madre, però, reagisce in modo molto violento perché non vuole assolutamente che entri nella sua famiglia e prova a convincere il ragazzo a perdonare Flo. Nel frattempo la Spectra è al Bikini e decide di raccontare alla Fulton che lei e Waytt si sono rimessi insieme e che il ragazzo le ha fatto una proposta di matrimonio che lei ha accettato con molta gioia. Intanto Flo viene a sapere del malore di Katie poiché, essendo sua nipote e figlia di Storm, potrebbe essere fra le persone compatibili per la donazione del rene.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Diamo uno sguardo alle ultime puntate di Beautiful. Sally è ancora incredula per la proposta di Waytt che ha accettato con tutto il cuore. I due, dopo un momento di grande passione, iniziano a fantasticare sulla loro futura vita insieme e su come organizzeranno le loro nozze. Sally è un po’ preoccupata per il fatto che sua madre nonché suo futura suocera possa essere contraria alle loro nozze ma Wyatt le promette che non avrà nulla di cui preoccuparsi e che lui la proteggerà da chiunque. Poi Sally va via perché deve raggiungere un fornitore con il quale ha appuntamento al Bikini Bar. Quando la ragazza arriva non trova il cliente, già andato via, ma scopre che proprio Flo sta lavorando come barista nel locale. La Spectra, quindi, non perde l’occasione per farle notare non solo quanto sia caduta in basso ma soprattutto le ricorda che potrebbe scivolare ancora più giù. Flo capisce che c’è qualcosa che Sally vorrebbe dirle ma la Spectra ancora non si sbottona. Quinn, in ufficio con Eric, racconta al marito che pensa che Flo sia una persona meravigliosa che ha solo commesso un errore ma che bisogna perdonare e andare avanti.

La discussione fra Eric e Quinn continua sulle scelte sentimentali del figlio di Quinn che la donna vuole manovrare in tutti i modi. Eric prova a farle capire che se ha perdonato Flo per la bugia che ha detto dovrebbe perdonare anche Sally che ha una colpa molto più piccola, ossia quella di aver rubato qualche disegno. Quinn, però, non sembra assolutamente intenzionata ed è anzi decisa a spingere Wyatt fra le braccia di Flo, per cui decide di andare immediatamente a trovare suo figlio. Quando arriva a casa di Wyatt trova suo figlio molto felice e si insospettisce per questa cosa. In ospedale al capezzale di Katie Bill non si sposta di un millimetro perché teme davvero di perdere la donna che ama. Anche Brooke, Ridge e Donna sono molto preoccupati perché temono che il malore sia legato ad un rigetto del trapianto di cuore. Il medico, però, riceve i risultati degli esami già effettuati e inizia ad avere dei sospetti su quali siano le cause dello svenimento di Katie che ancora non si riprende. L’ipotesi è che si tratti di un’insufficienza renale ma non si sa ancora quale sia la gravità della situazione. Bill chiede se la compagna sia in pericolo di vita e il medico risponde che occorre effettuare altri esami per capire se la donna possa essere curata con un semplice antibiotico oppure abbia necessità di un intervento chirurgico o addirittura di un nuovo trapianto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA