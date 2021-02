Beautiful/ Anticipazioni puntata 2 febbraio: Hope scappa dalla scena del crimine!

Beautiful, anticipazioni puntata 2 febbraio

Nella puntata di Beautiful di oggi, martedì 2 febbraio, Brooke chiede a Ridge di tornare a vivere con lei, così da riprendere in mano il loro rapporto e rimettere insieme la relazione. Il Forrester, però, non è d’accordo con lei perché reputa che il figlio abbia ancora bisogno del suo aiuto, per cui declina l’offerta della moglie. Inoltre non ha neanche il coraggio di dirle che a casa di Eric, e a breve distanza dalla sua stanza, sta vivendo anche Shauna. I due si vedono spesso ma Brooke non apprezza molto la Fulton, quindi ritiene che non sia il caso di rivelarglielo. Hope, dopo aver trovato Douglas e averlo affidato temporaneamente il bambino a Charlie, riscende nelle lavanderie per cercare Thomas ma i tecnici la tengono lontana perché stanno finendo di pulire le lavatrici dall’acido. Hope, quindi, capisce che il corpo di Thomas non è stato trovato perché probabilmente si è sciolto nell’acido. Per questo motivo recupera i documenti dell’adozione e il bambino e corre a casa di sua madre.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nell‘ultima puntata di Beautiful. Hope è sconvolta e, dopo aver lasciato Thomas nelle lavanderie, corre a cercare Douglas. Non è facile riuscire a trovare il bambino, poi lo sente piangere all’interno di uno sgabuzzino e lo trova proprio in questa piccola stanza, piangente e spaventato. Hope lo abbraccia forte, sempre più convinta che Thomas sia un pericolo per il piccolo. Anche Brooke è convinta che il ragazzo sia un pericolo per il figlio ed è quello che cerca di far capire a suo marito. Quando, però, suggerisce all’uomo che per Thomas non è sufficiente il fatto di parlare due volte a settimana con sua madre ma avrebbe bisogno di un sostegno molto più forte, perché gli serve allontanarsi dalla famiglia e farsi aiutare anche con una cura farmacologica nel caso sia necessario. Ridge rifiuta totalmente questo suggerimento perché pensa che il ragazzo stia diventando ogni giorno più forte e sta trascorrendo del tempo di qualità con suo figlio. Tutto questo non basta a Brooke che si dice decisa a proteggere sia Hope che Douglas ed è disposta a tutto per tenere il giovane stilista della Forrester lontano dalla sua famiglia.

Liam e Steffy, un legame indissolubile…

Liam e Steffy stanno trascorrendo del tempo insieme. Dopo aver messo le bambine a letto, hanno modo di poter parlare da soli e così lo Spencer chiede alla ex compagna come stia andando la sua avventura sull’app di incontri. La Forrester, però, scherza su questa domanda e fa diverse allusioni per far ingelosire Liam. D’altra parte è ovvio che al ragazzo, nonostante sia ufficialmente il compagno di Hope, manchi qualcosa nel suo rapporto con la Logan, visto che non si sente capito né coccolato dalla donna che ha scelto ma che sembra preferire la compagnia di Thomas e Douglas alla sua. In questo clima così tenero, racconta a Steffy che ha deciso di accettare la proposta di lavoro di Bill e di essere in procinto di trasferirsi alla Forrester Pubblications. Steffy si dice dispiaciuta di perdere la sua collaborazione ma di aver compreso i motivi per i quali ha deciso di tornare a lavorare nell’azienda della sua famiglia. La comprensione e la capacità di ascolto che la Forrester dimostra colpisce moltissimo Liam che afferma con estrema convinzione che gli fa bene trascorrere del tempo insieme a lei e a Kelly e che desidera ripetere l’esperienza il più frequentemente possibile. Stare con lei gli fa bene e la Forrester non potrebbe essere più felice. Come già aveva avuto modo di dire a Hope durante un loro litigio, Liam ha con lei e Kelly un legame indissolubile e Steffy spera che lo Spencer possa decidere di darle una nuova opportunità di ricostruire la loro relazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA