Beautiful/ Anticipazioni puntata 2 febbraio: Liam ammette di aver sbagliato…

Nella puntata di oggi, mercoledì 2 febbraio, della soap opera statunitense “Beautiful” Liam in ospedale riesce per un attimo a restare da solo con Steffy e le confessa quello che ha scoperto: Thomas e Hope non si sono mai baciati, il giovane Forrester era con il manichino. L’unico traditore nel loro matrimonio, allora, è proprio lui. Steffy è altrettanto sconvolta perché capisce che Liam si trova in una situazione molto difficile. Dopo aver parlato con suo figlio e la fidanzata, Quinn decide di andare nuovamente a casa di Eric a implorare il suo perdono. Si rende conto, però, che anche Shauna è lì e così si mette ad origliare dietro la porta per scoprire che cosa si stiano dicendo. Scopre quindi che l’amica prova a difendere la sua causa con Eric e spiega all’uomo quali sono i tanti motivi per i quali dovrebbe fare immediatamente pace con sua moglie.

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” Quinn va a trovare suo figlio Wyatt e la fidanzata Flo: la donna si sente molto sola perché pensa che Eric non la perdonerà mai per quello che ha fatto e non sa cosa fare per riuscire a convincerlo. I due ragazzi, pur ribadendo che la sua presenza in quella casa è sempre gradita, le ripetono che la situazione è solo colpa sua perché è stata lei a volersi intromettere nel rapporto fra Ridge e Brooke ed era prevedibile che Eric avesse reagito così, visto che il primo è suo figlio e la seconda è stata la sua ex moglie oltre ad essere una persona alla quale il patriarca dei Forrester vuole molto bene. La Fuller è consapevole di aver combinato davvero un pasticcio ma continua a non sapersi rispondere ad una domanda: perché lei non è stata perdonata mentre Shauna, che è colpevole nel medesimo modo se non di più, è stata addirittura invitata a vivere a casa di Eric, tradendo così la fiducia dell’amica? Flo ribadisce che sua madre non è più ospite a casa di Eric e che comunque non ha mai avuto intenzione di nuocere all’amica accettando l’ospitalità dell’uomo.

In quegli stessi istanti nei quali si svolge la conversazione fra Quinn e il figlio, Shauna è passata a trovare Eric e ancora una volta prova a convincerlo che deve assolutamente perdonare sua moglie. Il Forrester, però, non sembra convinto in quanto afferma che questa volta Quinn l’ha combinata grossa e non pensa che riuscirà a perdonarla. Il resto della famiglia Forrester, invece, è al capezzale di Thomas che è ancora sotto i ferri e i medici non danno alcuna rassicurazione sull’esito dell’intervento. Brooke, Hope e Liam hanno raggiunto Steffy e Ridge, quest’ultimo in particolare è molto grato alla sua figliastra perché senza il suo tempestivo aiuto il figlio non avrebbe avuto speranze di salvarsi. Anche Liam è molto depresso perché, oltre a tutto quello che sta accadendo, è altresì consapevole di essere stato infedele a sua moglie, convinto che la donna lo avesse a sua volta tradito. Quando prova a dire a Steffy e Ridge che dovrebbero avvisare Taylor di quanto sta succedendo a suo figlio, quest’ultimo ha uno scatto di rabbia poiché è consapevole di quanto poca empatia lo Spencer provi nei confronti di Thomas. Hope invece è disperata perché pensa a come potrà dire a Douglas che, dopo aver perso sua madre, ora rischia di veder morire anche il padre. Ridge, però, afferma con forza che nessun altro morirà e che a breve Thomas riprenderà conoscenza e tutto sarà solo un brutto ricordo.

