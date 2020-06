Beautiful/ Anticipazioni puntata 2 giugno 2020: Hope mette alle strette Flo e Zoe?

Pubblicità

Beautiful, anticipazioni puntata 2 giugno 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, martedì 2 giugno, Hope sarà ad un passo dallo scoprire tutto. Entrando in casa di Quinn ed Eric mentre Flo e Zoe discutono, la Logan sentirà chiaramente nominare più volte Beth e per questo motivo metterà sotto torchio le due ragazze per conoscere la verità. Sia Zoe che Flo, però, saranno molto brave a dissimulare e racconteranno a Hope di essere molto felici e orgogliose di lei per come sta affrontando la perdita della bambina e sono felici di poter trascorrere del tempo con lei per riuscire ad aiutarla a tornare ad una vita serena. Hope sembra convinta della spiegazione che le è stata fornita da quelle che crede essere due amiche e chiederà anche scusa per aver dubitato di loro e averle messe sotto torchio. Questa situazione agiterà sempre di più Zoe che teme che prima o poi la verità verrà fuori e anche Flo la quale si sentirà sempre più in colpa nei confronti della cugina.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. A casa di Brooke sono tutti in trepida attesa per sapere come sta andando il chiarimento fra Katie e Bill. Dopo che lo Spencer ha superato il test inconsapevole voluto dalla sua ex moglie, ora le sorelle hanno paura che Dollar Bill possa risentirsi dell’inganno al centro del quale lo hanno messo Katie e Shauna. Per fortuna, però, arriva un messaggio della più piccola delle sorelle Logan che preannuncia che tutto è andato a buon fine e che ha raccontato ogni cosa a Bill riuscendo ad ottenere il suo perdono. In effetti Bill ha reagito molto bene alla verità e ha capito quali sono i motivi per i quali Katie si è spinta a tanto. Aggiunge, poi, che trova pure eccitante che la donna riesca ad essere più furba di lui. Katie, quindi, accetta di diventare nuovamente sua moglie e i due stanno per vivere una notte di passione quando arriva un messaggio da parte del papà dell’amichetto di Will da cui il bimbo è a dormire: il bambino ha la febbre quindi vorrebbe riportare Will a casa sua. Katie e Bill prendono la notizia molto bene perché in realtà non vedono l’ora di raccontare al bambino che la famiglia sta per ricongiungersi. Will è al settimo cielo per la novità e afferma di essere il bambino più felice di Los Angeles. Quando lo mettono a letto per la notte, il piccolo chiede ai genitori di sentire una storia e così Bill racconta le vicende di un re e di una regina che ricordano proprio la loro famiglia.

Zoe è a casa di Eric e prova a convincere Flo a rifiutare l’offerta del tycoon della Forrester che ha invitato la ragazza e sua madre a vivere lì. Secondo la modella, Flo dovrebbe immediatamente ritornare a Las Vegas e provare a costruirsi una vita lontana da Hope, da Beth e da tutto il resto, per evitare che la Logan possa venire a sapere dello scambio delle culle. Flo, però, non è d’accordo e vuole vivere a Los Angeles, vicina a quella che è la sua nuova famiglia e soprattutto a Waytt, il suo unico e grande amore. Proprio sentendo nominare il ragazzo, la Fulton ha uno scatto d’ira e ribadisce a Zoe che questi discorsi iniziano a stancarla. Non andrà via dalla città e per questo motivo lei farà meglio ad iniziare ad abituarsi all’idea. La discussione fra le due procede in modo così accesso che non si sono rese conto che sta per entrare in casa Hope, invitata da Quinn a visionare alcuni bozzetti che la donna ha creato per la nuova collezione della Hope For The Future.



