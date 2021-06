Beautiful/ Anticipazioni puntata 2 giugno: il matrimonio tra Zoe e Thomas ci sarà?

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 2 giugno

Nella puntata di oggi, mercoledì 2 giugno, di Beautiful, Vinny é l’unico che sa del diabolico piano di Thomas per riuscire ad avere Hope e spera di convincerlo a lasciar perdere, per non far soffrire Douglas. Ridge, invece, é euforico perché é convinto davvero che suo figlio sia diventato una persona migliore e per questo motivo crede alla sua buona fede e alla volontà di andare fino in fondo con le nozze. Hope e Liam arrivano alla cerimonia insieme e Brooke é molto felice di sapere che sono tornati insieme ma non capisce perché non vogliano farlo sapere al resto della famiglia. A quel punto la figlia é costretta ad anticiparle che a breve tutti scopriranno la vera natura di Thomas. Non conoscendo il piano di Hope, Brooke va da Zoe per provare nuovamente a farla ragionare e ad aprirle gli occhi su chi é davvero l’uomo che si prepara a sposare. La modella è sempre più nervosa ma mantiene il punto e dice anche alla Logan di essere sicura che Thomas la ami profondamente e abbia dimenticato Hope.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Brooke apprezza molto il fatto che Bill si preoccupi per lei e per sua figlia ma, allo stesso tempo, si sente in colpa con Katie per aver appena baciato il suo compagno. Lo Spencer, però, la rassicura: la donna con la quale vuole stare é proprio Katie ma al tempo stesso non si pente di averle dato quel bacio. Ridge, invece, chiama Shauna per festeggiare con lei l’imminente matrimonio di suo figlio. Lo stilista, infatti, é convinto che le nozze di Thomas possano contribuire a farlo riappacificare con sua moglie. La Fulton é felice che l’uomo che ama abbia pensato proprio a lei per condividere una notizia così bella ma, allo stesso tempo, sa che per lei questo vorrà dire perderlo per sempre. Quando resta nuovamente da solo, Ridge chiama Brooke per ricordarle che dalla sera successiva potranno stare di nuovo insieme ma la donna si mostra ancora scettica nei confronti di questo matrimonio, ritenendo che Thomas non andrà davvero fino in fondo. Promette però al marito che il giorno dopo sarà al suo fianco per l’evento. Lo stato d’animo dei coniugi é molto differente ma entrambi ritengono che il giorno dopo ci sarà la resa dei conti.

Steffy e Liam rivelano la verità a Hope, come reagirà?

Hope ha accettato la proposta di matrimonio di Liam, soprattutto dopo che l’uomo le ha proposto di creare una nuova famiglia insieme con Beth e Douglas. Anche Steffy é d’accordo sul fatto che il bambino starebbe molto meglio con loro due, una famiglia stabile rispetto a Thomas che invece é un genitore inaffidabile. La Logan, però, si dice stanca di continuare a subire. Per questo motivo é intenzionata a reagire alle manipolazioni di Thomas e far vedere a tutti di che pasta sia in realtà fatto. Il suo piano, che prevede il coinvolgimento anche di Steffy e Liam, troverà il momento perfetto il giorno dopo, durante le nozze: tutti i riflettori saranno su Thomas e Hope mostrerà alla sua famiglia chi è in realtà. Intanto lo stilista, incurante di ciò che sta accadendo, continua a spingere Douglas a fare pressione su Hope affinché la donna sposi lui, impedendo le nozze con Zoe. La mattina dopo la modella é in una camera di villa Forrester che si prepara per il matrimonio, aiutata da Steffy alla quale ha proposto di essere la sua damigella. La sorella dello sposo prova a metterla in guardia sui reali sentimenti di Thomas ma la Buckingham non vuole ascoltare nessuno, ritenendo di avere tutto l’amore del suo futuro marito. Secondo Zoe, infatti, Hope é ormai un pensiero lontano dalla mente di Thomas.

