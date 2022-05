Beautiful/ Anticipazioni puntata 2 maggio: Katie vuole assumere Flo

Beautiful, anticipazioni puntata 2 maggio

Le anticipazioni di “Beautiful” di oggi, lunedì 2 maggio 2022, ci rivelano che Wyatt, dopo aver chiesto a Katie di convincere le sue sorelle a perdonare Flo, le chiede di fare lo stesso con suo padre. Bill non riesce a stare lontano da Katie e mai come ora vorrebbe averla al suo fianco. Per Flo è difficile ottenere il perdono delle zie in particolare di Brooke. Wyatt e Shana si recano da Bill per chiedergli se può mettere una buona parola per Flo. Lo Spencer va alla Forrester e chiede alle Logan di essere clementi con Flo, si è pentita e merita il loro perdono. Brooke è la più reticente delle sue sorelle ma alla fine accetta di perdonare la ragazza. Bill ne approfitta per dichiarare ancora una volta il suo amore a Katie. Come reagirà Hope e soprattutto che risvolto riserverà la presenza di Flo nella vita delle Logan, avranno fatto bene a concederle un’altra possibilità?

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Flo riceve la telefonata di Katie che la informa di raggiungerla alla Forrester Creation. Shana comincia a sospettare che dietro questa chiamata urgente ci sia lo zampino di Wyatt, il giovane nega, in realtà nei giorni passati ha parlato con l’ex moglie di Bill per chiederle se poteva convincere le sue sorelle a perdonare Flo e accoglierla in famiglia. La Logan ha promesso che gli avrebbe dato una mano e dopo aver convocato nel suo ufficio Donna e Brooke le ha detto che forse era giunto il momento di considerare la nipote una Logan a tutti gli effetti. La più restia è Brooke anche perché ha sofferto di più per le menzogne di Flo. La moglie di Ridge fatica a dimenticare in quale stato pietoso era Hope quando le è stato comunicato che sua figlia Beth era morta. Quello che la Logan non accetta è come abbia fatto la nipote a far finta di niente vedendo quanta sofferenza stava arrecando a Hope. Katie informa Flo che è arrivato il momento di fare chiarezza, la ragazza non si aspettava di trovarsi a un faccia a faccia con le sorelle Logan, ma alla fine è meglio così, perché per l’ennesima volta manifesta tutto il suo disappunto per quello che ha fatto, capendo di aver sbagliato. Si vergogna e si vergognerà per sempre per quanto è accaduto a Beth, sarebbe felice se potesse rimediare, in questo momento desidera solo farsi perdonare e chiede che le venga data un’altra possibilità perché vuole essere la figlia di cui il padre sarebbe orgoglioso di avere. Donna e Katie sono disposte ad accettarla nella famiglia, Brooke ancora è indecisa, ma alla fine per l’amore che prova per suo fratello Storm decide di seppellire il passato e concede la sua fiducia a Flo. Ora tocca alla ragazza dimostrare alle zie che è davvero cambiata.

Thomas vuole conoscere la verità sul test di paternità e incalza Vinny di domande sperando che possa tradirsi e scoprire, come sospetta, che l’amico ha manipolato i risultati facendo credere a tutti che il bambino di Steffy è di Liam. Nonostante Vinny insiste nell’affermare che il test è vero, mostra un’antipatia nei confronti di Finn. Quando il medico entra nel laboratorio per chiedere se sono pronti i risultati delle analisi di un suo paziente, Vinny gli risponde con freddezza. Finn riconosce l’analista e gli ricorda di essersi incontrati la prima volta in casa di Steffy. Vinny si mostra scontroso nei confronti di Finn, perché a suo dire lo considera una persona superiore. Finn è contrariato dal comportamento ostile di Vinny. Steffy è molto felice, sa che non sarà da sola a crescere il suo bambino, Finn l’ha voluta accompagnare a fare l’ecografia mostrandole tutto il suo affetto. Il ragazzo è innamorato della stilista ed è disposto a prendersi cura del bambino anche se non è lui il padre. Steffy si sente lusingata, al suo fianco è felice e coccolata, è l’unico che l’ama veramente e la mette al primo posto. Vinny non sopporta Finn, si lamenta con Thomas definendolo irrispettoso e pieno di superbia. Malgrado continui a negare di aver falsificato i risultati del test di paternità, invita Thomas a farsi avanti con la Logan, la ragazza non perdonerà Liam e lo stilista è l’unico che sappia rispettarla e amarla. Il Forrester per ora non ha nessuna intenzione di approfittare della situazione.

