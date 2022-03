Beautiful/ Anticipazioni puntata 2 marzo: Steffy incinta, chi è il padre?

Beautiful, anticipazioni puntata 2 marzo

Nella puntata di oggi, mercoledì 2 marzo, della soap opera “Beautifiul“ Paris capisce che la sorella non è contenta della proposta di lavoro ricevuta dalla Forrester e le chiede il motivo di tanto astio. A quel punto Zoe le dice che fin da bambine ha sempre cercato di emularla e di insinuarsi nella sua vita, cercando di rubarle amicizie, amori e attenzione da parte dei genitori. Proprio per questo motivo non vuole che lavori alla Forrester visto che pensa che sia l’ennesimo modo per tentare di sostituirla. Liam viene nuovamente interrotto nella confessione che vuole fare alla moglie e Hope non riesce a capire che cosa ci sia che turba così tanto il marito. Intanto Steffy fa una scoperta che potrebbe cambiare tutta la sua vita: è incinta! Alla felicità per la nuova nascita si aggiunge l’ansia di non sapere con esattezza chi sia il padre.

Nelle puntate precedenti della soap opera statunitense “Beautiful“ Zoe riesce a far credere a Carter che non vuole che la sorella vada a lavorare alla Forrester perché pensa che la sua inesperienza possa indurla a non lavorare nel modo migliore, facendo in questo caso fare brutta figura proprio a lui. L’avvocato non aveva valutato la questione sotto questo punto di vista e resta anche molto colpito dall’amore che la modella sembra dimostrare nei suoi confronti. Zoe ci tiene a precisare che non vuole apparire irriverente e ingrata nei confronti della sorella ma sta per sposare Carter, quindi a breve sarà lui la sua famiglia. Carter, quindi, si convince e decide di andare immediatamente a parlare con Ridge per evitare che lui possa fare la proposta di lavoro a Paris, ma quando lascia la stanza Zoe ha una sgradita sorpresa. Arriva, infatti, sua sorella Paris che ha una bellissima notizia da darle: Ridge le ha offerto il lavoro dei suoi sogni.

Hope pensa che Liam le stia preparando una sorpresa e inoltre spera che il peggio ormai sia alle spalle. Liam, però, è molto pensieroso e sembra distante così la moglie pensa che questo suo stato d’animo sia legato a Thomas e alla presenza dello stilista nella casa a pochi passi dal cottage. Liam allora prende al volo l’occasione per ricordarle quanto la somiglianza del manichino lo abbia indotto a pensare che si trattasse proprio di lei. Hope non vorrebbe più parlare di questo e ritiene che la vicenda possa essere considerata chiusa ma Liam sembra ancora molto turbato e le dice che ha una cosa importante da raccontarle. Nella casa sulla spiaggia, Steffy rientra e trova Finn alle prese con il pupazzo che Wyatt e Flo hanno portato a Kelly. Il medico sembra stupito dal clamore che ha suscitato la sua storia con Steffy e pensa che ci siano molte persone che gravitano intorno a Steffy e alla sua vita. La Forrester gli spiega che per tanto tempo è stata da sola, quindi erano gli amici e i familiari a riempirle le giornate ma ora che c’è Finn le cose cambieranno. Al medico, però, non dà fastidio questa confusione ma nota che la compagna sembra pensierosa e turbata e vorrebbe capire quale sia il motivo. Steffy prova a rassicurarlo sul fatto che non c’è nulla che non vada e gli ricorda che lo ama moltissimo e che vuole solo progettare la loro vita insieme.

