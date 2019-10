Beautiful/ Anticipazioni puntata 2 ottobre: Eric e Ridge temono che Brooke…

Oggi pomeriggio, mercoledì 2 ottobre, alle 13.40 torna Beautiful, con l’eterna faida tra Forrester e Spencer. Prima di scoprire cosa succederà nella nuova puntata della soap opera americana, rivediamo cosa è successo ieri. Ridge Forrester, aiutato dal padre Eric, vuole dimostrare che dietro quel profondo cambiamento di Bill Spencer si nasconde in realtà uno stratagemma per riconquistare il cuore di Brooke. Intanto Quinn e Pam hanno una nuova discussione, nonostante la moglie di Eric abbia dato il suo permesso per celebrare il matrimonio della sorella di Stephanie in casa Forrester. Pam è decisa a rimettere al suo posto il ritratto della sorella. Eric esprime a Brooke le sue perplessità sul cambiamento di Bill: “Non mi fido di lui e neanche tu dovresti fidarti”, dice il patriarca dei Forrester. La Logan invece si dice certa del cambiamento dell’ex marito che è disposto a tutto per riconquistare la sua famiglia. In ospedale Bill provoca Ridge, gongolando di fronte all’insicurezza del rivale.

Beautiful, anticipazioni puntata 2 ottobre

Nella nuova puntata di Beautiful alla Forrester si torna a parlare di sfilate. Steffy deve trovare una buona idea per rilanciare la sua linea di abbigliamento intimo, dopo aver ricevuto il consenso del padre Ridge che si è schierato contro Brooke e la figlia Hope. Sarà forse questa una nuova arma nelle mani di Bill, che sembra sempre più convinto di poter tornare a conquistare il cuore di Brooke? Eric e Ridge sono convinti che il magnate voglia tornare all’attacco e, dopo quello che è successo tra Brooke e Ridge, temono il peggio. Si continua intanto a parlare del matrimonio tra Pam e Charlie, anche se la donna sembra sempre meno convinta a voler convolare a nozze la guardia del corpo. Eric dovrà nuovamente intervenire come arbitro tra le due donne.

