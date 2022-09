Beautiful/ Anticipazioni puntata 2 settembre: Hope cerca di liberare Thomas

Beautiful, anticipazioni puntata 2 settembre

Nella puntata di oggi, venerdì 2 settembre, di Beautiful Hope aspetta che Justine si allontani, poi tenta di liberare Thomas dalla gabbia ma fa molta fatica. Lo stilista, intanto, le racconta che Liam non è colpevole ma è stato incastrato dall’avvocato e dallo stesso Vinny. Ridge riesce finalmente a parlare con il braccio destro di Bill perché vuole saperne di più sulla scomparsa di Thomas. L’avvocato prova a inventare delle scuse ma il Forrester non sembra credergli e lo mette alle strette. Ignorando tutto quello che sta accadendo, Wyatt va da Flo a trovare Steffy per conoscere il bambino appena nato e così ha anche modo di incontrare Finn. Steffy ammette all’amico di essere molto preoccupata perché il fratello non l’ha ancora chiamata per farle le congratulazioni per la nascita e questo non è da Thomas. Liam è sempre più disperato perché si rende conto che il suo sogno di vivere per sempre accanto a Hope e ai bambini sta per andare in frantumi.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Beautiful Hope racconta a Ridge e a Brooke che Justin ha il telefono di Thomas e questo fatto le sembra molto singolare. La madre prova a fare diverse ipotesi, fra le quali anche che il figliastro abbia una nuova relazione e si sia allontanato senza dire nulla a nessuno per questo motivo. In realtà sia Hope che Ridge pensano che sia un’ipotesi improbabile perché lo stilista non avrebbe mai lasciato Douglas in questo modo, senza dirgli nulla. La giovane Logan, allora, decide di tornare alla Spencer Creation per parlare nuovamente con l’avvocato e saperne di più. Non appena arriva in ufficio, si incontra con Wyatt che le dice di dover scappare ad una riunione ma la invita ad aspettare in ufficio l’arrivo dell’avvocato. Hope accetta la proposta e pochi minuti dopo sente proprio Justine parlare in corridoio con la segretaria e così decide di seguirlo. L’avvocato non visto si inoltra negli scantinati e Hope riesce a sentire distintamente la voce di Thomas che lo invita a lasciarlo libero visto che ormai è solo questione di tempo ma Hope prima o poi scoprirà che l’avvocato lo tiene prigioniero e per lui sarà la fine di una promettente carriera legale.

Thomas cerca di far ragionare Justin sul fatto che Bill si sarà anche comportato molto male con lui ma non è giusto che anche Liam paghi per gli errori di suo padre e debba restare in carcere per qualcosa che non ha fatto. Aggiunge, poi, che certamente l’avvocato si è macchiato di un errore tremendo sequestrandolo ma si può ancora rimediare: lo stesso Thomas sa che cosa voglia dire sbagliare e poi ottenere il perdono dei familiari e degli amici, quindi si propone di essere al suo fianco nella fase di riabilitazione se lo lascerà libero. Justin, però, non sembra lasciarsi convincere. Intanto Hope, nascosta dietro la porta, sente tutto e pensa quale sia il modo migliore per agire. Liam invece è in carcere e ripensa alla notte della morte di Vinny, rendendosi sempre di più conto che è davvero molto strano che il ragazzo si trovasse proprio in quel preciso momento sul tragitto della loro auto. Ridge, invece, si è insospettito dalla conversazione che ha avuto con Hope e con Brooke e così decide di andare alla Spencer Communication per riuscire a parlare con Justin e capire per quale motivo l’avvocato ha il telefono di Thomas: se è stato lui l’ultima persona a vedere il figlio prima che sparisse, certamente avrà maggiori dettagli da dare sui suoi movimenti. Lo accoglie Wyatt che è pronto a dargli una mano.

