Beautiful/ Anticipazioni puntata 20 agosto: Steffy prende l’ultima pillola

Brooke non riesce a credere che Ridge abbia consegnato i documenti del divorzio e successivamente sposato Shauna e a nulla valgono le giustificazioni dello stilista che dice di non ricordare nulla. La donna é convinta che sia stato tutto premeditato e chiede all’ex marito se non sia stato questo il suo desiderio fin dall’inizio, altrimenti non si spiegherebbe come abbia potuto cedere alla lusinghe di una donna dalla quale lo ha sempre messo in guardia. Ridge però sostiene che questo matrimonio non cambia assolutamente i sentimenti che prova per lei: si tratta solo di stupide scartoffie che non hanno valore, ma rimetterá le cose a posto e la sposerà nuovamente perché é con lei che desidera trascorrere tutta la sua vita. Brooke però non riesce a superare questa notizia, così gli chiede di andare via visto che vuole restare da sola perché é troppo ferita. Più tardi, mentre piange disperata da sola a casa sua, viene raggiunta da sua sorella Donna che ha saputo da Eric del matrimonio di Ridge e, immaginando il dolore che può provare, é corsa subito da Brooke.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 19 agosto: Donna corre da Brooke per supportarla

Beautiful, dove eravamo rimasti?

A casa di Quinn, Shauna non riesce a trattenere dal dirle che é felice per essere la donna dell’uomo che ama ma é dispiaciuta per il modo in cui é riuscita ad ottenere tutto questo. La Fuller cerca di consolarla dicendole che non hanno fatto nulla di illegale, poi é sopraffatta dalla curiosità di sapere se il loro matrimonio é stato effettivamente consumato. Shauna però le spiega che dopo la cerimonia sono tornati a casa sua, pronti per trascorrere insieme la prima notte di nozze ma sono stati interrotti dai piloti della compagnia, mandati da Brooke a recuperare il marito. Proprio mentre le due discutono di questo, vengono interrotte dall’arrivo di Ridge che chiede subito di cosa stiano parlando. Shauna però riesce a distrarlo e le chiede a sua volta che Costabissara, vista la faccia così seria. Ridge spiega di aver dovuto dare a Brooke la notizia del loro divorzio e che la donna non ha affatto preso bene la novità. Mentre Steffy sta raccogliendo i giocattoli di Kelly viene assalita dalle fitte al costato ed é costretta a mettersi sul divano. Viene raggiunta da Thomas il quale le racconta che Vinny chiede continuamente di lei ma il suo tono di voce cambia subito quando si rende conto che la sorella non si sente bene. Così le consiglia di vendere la moto perché ormai non é più il caso che la utilizzi.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 18 agosto: Brooke non accetta la fine del matrimonio

Anticipazioni Beautiful 20 agosto

Nella puntata di venerdì 20 agosto, Steffy sta sempre più male e per poter far fronte ai suoi impegni decide di prendere l’ultima pillola di antidolorifico che é rimasta nella confezione, con l’intenzione di iniziare poi ad utilizzare i prodotti più blandi prescritti dal Dott. Finn. Brooke si sfoga con Donna e le dice che, anche se ama ancora Ridge, non crede che riuscirà mai a perdonarlo per quello che lei considera un tradimento a tutti gli effetti. Shauna, spinta dalle insistenze di Quinn, vorrebbe iniziare la sua vita matrimoniale con Ridge ma lo stilista sembra essere abbastanza freddo nei suoi confronti, considerando le nozze un enorme errore. La Fulton, però, non si perde di animo e dice a Ridge che é disposta ad aspettarlo tutto il tempo che desidera e che sarà la moglie che lui ha sempre voluto al suo fianco. Ridge, invece, ha dato mandato a Carter per capire come poter annullare le nozze che ha contratto a Las Vegas, con la speranza che questo possa far calmare Brooke e convincerla a tornare da lui.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 17 agosto: Brooke in lacrime per Ridge

