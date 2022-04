Beautiful/ Anticipazioni puntata 20 aprile: Kate perdonerà Bill e Brooke?

Beautiful, anticipazioni puntata 20 aprile

Nella puntata di oggi, mercoledì 20 aprile, della soap opera statunitense “Beautiful” Brooke chiede a Katie di perdonarla per quello che ha fatto con Bill e poi cerca di convincere la sorella a perdonare il compagno perché è davvero molto pentito e la ama teneramente. Katie non sa se deve fidarsi e prova ancora del risentimento nei confronti sia di Bill che della sorella. Carter dice a Paris che non deve fidarsi di Zende perché è un uomo che usa le donne e non ha rispetto di nessuno. Più tardi lo stesso stilista vuole parlare con Paris per chiederle la possibilità di dimostrarle che non è una persona così orribile. Zoe non se la sente di rinunciare all’idea di sposare Carter ma sa benissimo che da sola non riuscirà mai a convincere il fidanzato a perdonarla per quanto ha fatto, così decide di parlare con Ridge.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” Paris parla con l’addetta dell’ufficio stampa della Forrester, la quale ovviamente non conosce tutta la situazione della famiglia Buckingham e quindi pensa che per lei e Zoe lavorare insieme sarà bellissimo. Carter accusa Zende di essersi comportato male con lui e di non aver avuto rispetto della loro amicizia: quando Zoe gli ha mostrato interesse, avrebbe dovuto fermarla o quanto meno parlarne con lui. Invece è stato zitto, quindi era evidente che la situazione gli piaceva e non aveva intenzione di mettere fine a questo flirt. La modella prova a discolpare lo stilista dicendo al fidanzato che è stata tutta colpa sua, si sentiva sotto pressione per la fretta che lui le metteva e così ha voluto inconsciamente trovare una via d’uscita. Carter, però, non crede al suo amore e così quando entra Paris in stanza chiede a lei, che è stata l’unica sincera in tutta questa vicenda, a dirgli se la sorella è sincera oppure no. Zoe protesta e dice che la ragazza non può essere obiettiva visto che è arrabbiata con lei ma Paris stupisce tutti, affermando che sicuramente Zoe è innamorata di lui. Il punto, però, è scoprire se Carter avrà abbastanza fiducia in questa storia da darle una seconda possibilità.

Brooke e Donna parlano di quanto la loro famiglia stia vivendo un momento molto difficile dal punto di vita sentimentale e ovviamente il discorso non può che cadere su Katie e sul suo rapporto tormentato con Bill. Proprio in quel momento lo Spencer entra a casa di Brooke perché ha un favore importante da chiedere alle due sorelle Logan. Spiega alle donne, infatti, che in questi mesi di lontananza dalla compagna ha capito di sentirsi molto la sua mancanza e di non voler trascorrere più neanche un giorno senza di lei. Brooke e Donna sono però titubanti perché hanno sentito già altre volte questo discorso e non vogliono che Katie soffra più. Bill, però, riesce a spiegare loro quello che prova per la più piccola delle Logan, il dispiacere che ha provato nel farla soffrire e il pentimento sincero che sente in questo momento. Aggiunge, poi, che indipendentemente dal loro aiuto, farà di tutto per riuscire a rimettere insieme la sua famiglia e a quel punto le due capiscono che Bill è sincero e promettono che parleranno con Katie, approfittando del fatto che lo Spencer deve partire per un viaggio di lavoro. Infatti appena Bill va via, Brooke manda un messaggio a Katie chiedendole di raggiungerla a casa perché lei e Donna devono parlarle.

