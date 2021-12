Beautiful/ Anticipazioni puntata 20 dicembre: Finn parla con Liam di Thomas

Beautiful, anticipazioni puntata 20 dicembre

Nella puntata della soap opera “Beautiful” in onda su Canale 5 oggi, lunedì 20 dicembre, Finn approfitta dell’incontro con Liam per metterlo al corrente della sua recente conversazione con Thomas e di quello che lo stilista gli ha detto circa le intenzioni di Hope. Il medico è convinto che questo sia il chiaro segno che il Forrester è nuovamente ossessionato da Hope e si dice molto preoccupato per il suo atteggiamento. A queste parole anche Liam va nel panico, anche perché non ha mai creduto fino in fondo alla redenzione del suo ex cognato, ma Steffy prova a tranquillizzare tutti: la ragazza è convinta che si sia trattato di un malinteso e invita a dare almeno il beneficio del dubbio al fratello. In realtà le previsioni di Finn non sono lontane dalla realtà, soprattutto considerando che in quello stesso momento Thomas è in ufficio con Hope e le sta dicendo che non dovrebbe accettare le attenzioni a metà di suo marito, di nuovo in bilico fra lei e la sua ex moglie. Tuttavia Hope gli risponde per le rime dicendogli chiaramente che non è un argomento che vuole trattare con lui con il quale vuole intrattenere solo rapporti cordiali per il lavoro e per crescere serenamente Douglas.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” Paris torna alla Forrester Creation per pranzare con sua sorella ma trova invece Zende con il quale si intrattiene a chiacchierare. I due ragazzi sono molto incuriositi l’uno dall’altra e si fanno mille domande per conoscersi meglio. La sorella di Zoe, però, pensa che la sua vita non sia così interessante come quella dello stilista visto che la cosa più eccitante che ha fatto è laurearsi in servizi sociali, quindi nulla a che vedere con la vita patinata della sorella super modella. Secondo il Forrester, invece, Paris non dovrebbe sentirsi al di sotto di nessuno perché è davvero molto bella e potrebbe sfilare anche lei. Le chiede quindi di mostrarle una sua foto per confermare la sua tesi ma proprio quando la ragazza sta cercando il telefono in borsa, Zende viene contattato per una riunione urgente e deve andare via, non prima però di averle detto che spera di rincontrarla presto e di poter ammirare quella famosa foto. Quando il ragazzo lascia la stanza, Paris è visibilmente emozionata e se ne accorge anche Donna, appena entrata, alla quale la sorella di Zoe confessa di non aver mai visto un uomo così bello e affascinante come suo nipote.

In un altro ufficio Thomas ha mostrato a Hope dei disegni che ha fatto per la sua collezione e ne approfitta per farle confessare quanto sia infastidita dal fatto che Liam continui a trascorrere molto tempo con Kelly e di conseguenza anche con sua madre. La conversazione, però, viene bruscamente interrotta dall’arrivo di Charlie il quale dice ai due che si è accorto che è sparito il manichino che era stato consegnato qualche giorno prima e che aveva le fattezze della Logan. È quindi venuto a raccogliere maggiori informazioni per capire chi abbia potuto appropriarsene: ovviamente Thomas si guarda bene dal confessare che l’ha preso lui. Liam è a casa di Steffy e, mentre attende che Kelly si svegli, ne approfitta per dirle quanto è fiero di come si è ripresa in modo veloce e completo. Poi il discorso cade su Finn e lo Spencer ribadisce che ora che il medico ha interrotto il rapporto professionale con la Forrester per viversi solo quello personale, si sente più tranquillo e non si intrometterà mai più nella loro relazione. Più tardi Finn passa a trovare la fidanzata e, mentre i due stanno per baciarsi, appare proprio Liam che era in camera della figlia per addormentarla e si scusa per la sua mancanza di tempismo che manifesta ogni volta che incontra il dottore.

