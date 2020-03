Beautiful/ Anticipazioni puntata 20 marzo 2020: il terribile segreto di Thomas

Beautiful, anticipazioni puntata 20 marzo 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, venerdì 20 marzo, Thomas rivelerà ai suoi genitori un terribile segreto. Sono rimasti da soli nella grande villa dei Forrester perché Steffy è tornata a casa dalle bambine per preparare le valigie prima della loro partenza per Parigi. Ridge e Taylor provano a consolare il figlio che è molto preoccupato perché dovrà crescere da solo il figlio. Soprattutto il ragazzo deve confessare ai genitori un terribile segreto: lui è Caroline non sono mai tornati insieme, nonostante l’abbiano fatto credere a tutti. Da tempo si erano resi conto di non amarsi più ma erano ancora amici e soprattutto due fantastici genitori per Douglas e per questo motivo avevano deciso di restare a vivere nella stessa casa per consentire al bambino di avere una famiglia classica e unita. Questa confessione fa accendere una lampadina nella mente di Taylor che, vista l’affinità di Hope e Douglas, pensa di spingere Thomas fra le braccia di Hope per colmare insieme i propri vuoti dovuti alla perdita di Caroline e Beth. Ridge, intanto, propone a Thomas di tornare a vivere a casa sua.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Andiamo a vedere dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Sono tutti ancora riuniti a casa Forrester per dimostrare la propria vicinanza a Thomas. Ridge approfitta della presenza di tutti per chiedere ai presenti di raccontare agli altri un aneddoto, in pensiero su Caroline, esprimendo tutta la sua gratitudine verso la ragazza che è stata l’artefice del suo ritorno alla moda e al disegno. Così ognuno inizia a raccontare e il clima si fa sempre più triste. Thomas, però, invita tutti a non intristirsi per la perdita della ragazza perché, in un modo o nell’altro, lei resterà sempre a loro vicina. Taylor ne approfitta per invitare nuovamente la figlia Steffy a dare ascolto alle richieste di Hope e riconquistare Liam. Il tempo è breve e bisogna passarlo con le persone che si amano, la morte di Caroline è proprio un monito in tal senso. Steffy, però, ribadisce alla madre che non ha intenzione di approfittare della debolezza della sorellastra e che porterà avanti il proposito di partire, nonostante le preghiere di sua mamma. Indispettita, la psichiatra si allontana e capita davanti alla cucina dove spia di nascosto un discorso fra Hope e Douglas. Il bambino si sta molto affezionando alla ragazza e viceversa, è evidente da come parlano e da quello che si dicono a proposito delle loro rispettive perdite.

Il giorno dopo si svolge la commemorazione per la morte di Caroline e subito dopo la famiglia Forrester si riunisce nuovamente a casa di Ridge. Rimasta da sola un attimo con il padrone di casa, Taylor esprime tutta la sua delusione nei confronti di Brooke che non è tornata in tempo per il funerale. Ridge, però, la zittisce subito dicendole che la moglie sta facendo di tutto per rientrare a Los Angeles e soprattutto che non è il momento delle polemiche ma tutti devono fare la loro parte per stare vicino a Thomas. Anche gli Spencer si sono radunati insieme, nell’ufficio di Bill, per riuscire a superare il dolore per la morte prematura di Caroline. Nessuno riesce a rendersi conto fino in fondo di ciò che è successo e soprattutto di come potranno andare avanti senza la presenza illuminante della ragazza. Bill continua ad essere molto rammaricato per il fatto di non aver avuto modo di chiarirsi con la ragazza prima della sua morte ma tutti lo rassicurano sul fatto che Caroline l’avesse perdonato. Alla Spencer Communication c’è anche Katie che ha deciso di non lasciare solo Bill ma di aiutarlo a superare questo triste momento.



