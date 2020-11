Beautiful/ Anticipazioni puntata 20 novembre 2020: Ridge crolla e…

Beautiful, anticipazioni puntata 20 novembre

Nella puntata di Beautiful di oggi, venerdì 20 novembre, Ridge crolla dopo aver bevuto troppo e così Carter chiede a Shauna di accompagnarlo a casa perché in questo stato l’uomo non può guidare. La Fulton, però, afferma che sia meglio per il Forrester dormire in una stanza al di sopra del Bikini Bar. Così i due portano di sopra Ridge e poi il barman va via lasciandoli soli. Così Shauna lo spoglia e lo matte a letto poi inizia ad accarezzarlo e a baciarlo infilandosi nel letto con lui. Quando il giorno dopo il Forrester si sveglierà, resterà molto confuso vedendo la donna accanto a lui nel letto. Sally decide di mettere le cose in chiaro con Flo e le dice di levarsi dalla mente qualsiasi fantasia sulla sua storia con Waytt perché la Spectra farà di tutto per far sì che la sua relazione con lo Spencer proceda a gonfie vele.

Beautiful dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Flo prova a convincere Wyatt di essere molto pentita per quello che ha fatto e che ha intenzione, anche se ci metterà molto tempo, di riuscire a trovare un sistema per farsi perdonare. L’ex fidanzato, però, pensa che la fiducia che aveva nei confronti della ragazza sia ormai irrimediabilmente perduta e che sia difficile trovare qualcosa sulla quale ricostruire il loro rapporto, soprattutto perché la Fulton ha ferito delle persone alle quali lui tiene molto. Tuttavia si ammorbidisce un po’ quando Flo fa riferimento al fatto che lei crede ai miracoli, anche quelli piccoli come quello per cui Wyatt aveva imparato a mettere i calzini nei panni sporchi quando vivevano insieme. Il ricordo di quei tempi intenerisce anche lo Spencer ma prima che possa aggiungere altro viene chiamato in un altro ufficio e così i due si salutano. Flo sta per andare via ma viene bloccata sulla porta da Sally che era nascosta dietro la porta e ha sentito tutto il discorso che i due ragazzi hanno fatto. Dopo averle dato della bugiarda patentata e essersi stupita del fatto che la Fulton sia riuscita a farsi liberare, Sally la mette in guardia sul fatto che non deve farsi illusioni: non riuscirà mai a riprendersi Wyatt perché ora è suo.

Al Bikini Ridge è completamente ubriaco ma resiste ai tentativi di civetteria messi in atto da Shauna. L’intento della madre di Flo è sicuramente quello di fare leva sulle sue doti seduttive per convincere Ridge ad intercedere con Brooke per far riprendere in famiglia e al lavoro Florence. Il Forrester, però, riesce a essere abbastanza lucido per dirle che, anche se ha avuto una discussione con sua moglie, comunque non ha intenzione di perdonare neanche lui Flo e che la ritiene responsabile di tutto quello che è successo ai suoi figli ma anche a Hope e Beth. Quando, però, decide di alzarsi per andare via, Ridge ha un mancamento e Shauna è pronto a sostenerlo, dicendogli che in queste condizioni non può mettersi al volante per tornare da Brooke. Proprio la Logan, intanto, è estremamente preoccupata perché non riesce a mettersi in contatto con il marito dopo il violento litigio che hanno avuto. Per fortuna viene raggiunta a casa da Katie che vuole sapere come stia e così può sfogarsi raccontando alla sorella tutto quello che è successo con Ridge e soprattutto le motivazioni che lo hanno spinto a dare il benestare per la liberazione di Flo. Anche Katie è sconvolta dalle parole del cognato, soprattutto perché ritiene che Thomas non sia un soggetto debole da proteggere ma uno dei principali responsabili della sofferenza di Hope, Liam e Steffy.



