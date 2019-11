Beautiful/ Anticipazioni puntata 20 novembre: Taylor bandita da casa Forrester?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 20 NOVEMBRE

Nella puntata di Beautiful di oggi, 20 Novembre, succederà che ancora una volta Steffy si incontrerà con Hope. Le due giovani discuteranno delle prossime festività natalizie. La Logan continuerà a ribadire alla Forrester che potranno festeggiare tutti insieme il Natale, solamente se Taylor verrà esclusa dalle riunioni di famiglia. Steffy non sarà d’accordo con Hope, in quanto non potrà permettere che la madre venga esclusa dai festeggiamenti. La ragazza tenterà di convincere la compagna di Liam ad accettare la Hayes in famiglia per Natale, ma la Logan non cambierà il suo pensiero e sarà irremovibile. Reese si troverà ad avere a che fare con uno strozzino, che gli chiederà la restituzione del suo denaro. Lo strozzino minaccerà anche il ginecologo di far del male a Zoe, se non otterrà quanto gli spetta. Kelly infine avrà la febbre alta e Steffy chiederà l’aiuto di Liam.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Beautiful, la protagonista principale è stata Taylor. La ex psichiatra sta vivendo un momento difficile a causa di Brooke e Hope, che vorrebbero allontanarla per sempre da Los Angeles. La donna, per provare a risolvere definitivamente i suoi problemi con l’alcol, sta andando ad uno specialista, inoltre sta frequentando in maniera assidua il gruppo degli alcolisti anonimi. La Hayes, poi, ha incominciato una relazione con Reese, che è un misterioso ginecologo, padre di Zoe Cunningham. L’uomo sembra essere molto interessato alla donna, tanto che l’ha già baciata, ma pare che il medico stia usando il suo fascino con Taylor, per mettere le mani sul denaro della psichiatra, che gli servirà per ripagare i suoi debiti. Dall’altra parte, Hope, stanca della vicinanza tra Liam e Steffy, ha deciso di chiedere al compagno di allontanarsi una volta per tutte dalla giovane Forrester. Il ragazzo, però, non pare intenzionato a soddisfare la richiesta della Logan, in quanto si sente molto legato a Steffy, anche a causa della bambina che hanno insieme, che è appunto Kelly. Infine, Maya ha raccontato a Brooke di essere in crisi con Rick, per questa ragione ha deciso di trascorrere del tempo a Los Angeles da sola, separandosi momentaneamente dal marito, che invece si trova in Europa. Brooke comprende ancora una volta che Bill non ha intenzione di mettere nei guai Taylor. La donna quindi va a parlare con Liam, nel tentativo di spingerlo a indurre la Hayes ad abbandonare la California per sempre. La Logan sta tramando contro la ex psichiatra, perché desidera stare tranquilla e non rischiare che la figlia o la nipote, che sta per nascere, corrano qualche pericolo per colpa di una pazza. Liam, però, dopo aver conversato con la suocera, non si fa plagiare dalla donna e desiste dallo spingere Taylor a sparire una volta per tutte, anche perché non intende far del male a Steffy. La Hayes, nel frattempo, ha accettato definitivamente la proposta della figlia di abitare con lei e Kelly. La dottoressa, inoltre, non pensa più a spostarsi da Los Angeles, dato che ha iniziato a frequentare Reese. Ad un tratto, Brooke e Hope si ritrovano nuovamente a parlare di Taylor e ribadiscono che la donna è un pericolo e che deve allontanarsi dalle loro vite. Reese, quindi, ascolta questo dialogo tra le due donne e comprende che la ex psichiatra ha bisogno assolutamente di una mano e pensa al da farsi. Infine, Emma continua ad avere dei litigi con Xander, poiché la ragazza è molto gelosa di Zoe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA