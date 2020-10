Beautiful/ Anticipazioni puntata 20 ottobre: l’arresto di Flo Fulton

Beautiful, anticipazioni puntata 20 ottobre

Nella puntata di Beautiful di oggi, martedì 20 ottobre, la polizia irrompe nel cottage dei Logan per arrestare Flo Fulton. Mentre la ragazza, piangente, viene portata via in manette fra le lacrime della madre, il commissario ne approfitta per comunicare a tutti di aver riaperto le indagini sulla morte di Emma Barber: dopo aver raccolto le testimonianze di Zoe e di Xander, infatti, si è convinto che ci sia qualcosa di poco chiaro nella morte della ragazza. Questa informazione fa tremare Ridge e Brooke, soprattutto perché il commissario dice chiaramente che la maggior parte dei sospetti si concentra su Thomas. Ridge è preoccupato per il coinvolgimento di suo figlio e teme che possa essere incriminato. Brooke, invece, da sempre convinta che il giovane Forrester non sia stabile mentalmente, teme che il giovane scosso perché sta per essere scoperto possa vendicarsi facendo del male a Hope. Ridge, quindi, prova nuovamente e ripetutamente a contattare il figlio ma senza successo.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Wyatt e Liam ricevono la visita di Bill e del suo avvocato Justin perché lo Spencer ha intenzione di andare avanti con l’azione legale nei confronti di Reese e Flo e vuole metterne al corrente i suoi figli. Liam, però, specifica che in realtà Reese è già stato arrestato grazie all’interessamento di Ridge e della polizia internazionale e a breve dovrebbe essere estradato negli Stati Uniti per rispondere anche nel loro Paese delle colpe di cui si è macchiato. Wyatt, però, è combattuto fra la voglia di avere giustizia e quella di proteggere Flo, una ragazza che comunque ha amato molto. A casa di Ridge e Brooke, invece, Shauna sta provando in tutti i modi a perorare la causa della figlia tentando di far ricadere tutta la colpa interamente su Reese e poi su Thomas ma ovviamente non riesce a raggiungere il suo obiettivo. Quando le tre sorelle Logan vengono raggiunte da Ridge, il Forrester comunica a tutti che finalmente il Buckingham è stato arrestato e che a breve anche Flo farà la stessa fine. Shauna spera che Hope sia più clemente nei confronti di Florence e che i Logan possano perdonarla e lasciarle tutti i privilegi che le erano stati fin qui concessi.

Flo sta provando in tutti i modi a farsi perdonare da Hope e le spiega tutto quello che è successo, cercando di farle capire come mai non abbia trovato il coraggio di dirle tutto nei mesi precedenti. Il suo intento è quello di ricucire il loro rapporto ma trova dall’altra parte un muro. La Logan, infatti, non ha alcuna intenzione di dimenticare quello che la cugina le ha fatto, tutto il dolore che le ha procurato e soprattutto il fatto che, se fosse stato per lei, Hope non avrebbe mai saputo la verità e avrebbe continuato a credere sua figlia morta. Quello che però la Fulton non si aspetta è che Hope sia così categorica nel dirle che prova schifo solo nell’averla davanti, le da uno schiaffo e poi le intima di andarsene immediatamente da casa sua e di sparire per sempre dalla sua vita. Mentre le due litigano entrano in scena Brooke, Ridge e le altre due Logan che temono che la madre di Beth possa farsi convincere dalla cugina ma la trovano molto determinata a non perdonare chi ha contribuito a farla soffrire così tanto. A quel punto è la stessa Brooke a dire a Flo che suo fratello Storm non sarebbe stato fiero di avere una figlia così spregevole e cattiva, che è stata in grado a fare così del male alla cugina.



