Beautiful/ Anticipazioni puntata 20 ottobre: Steffy estrae un coltello e minaccia…

Beautiful, anticipazioni puntata 20 ottobre

Nella puntata di oggi, mercoledì 20 ottobre, della soap opera statunitense “Beautiful” Steffy si sente tradita da suo padre e dal resto della famiglia, per cui estrae un coltello dalla tasca della felpa e minaccia tutti i presenti. Per fortuna, però, Liam riesce a farla ragionare e la ragazza posa l’arma e decide di andare via senza Kelly, giurando a tutti e in particolare al padre, all’ex marito e alla nuova moglie di quest’ultimo che non li perdonerà mai. Ridge si trova così a dover fare improvvisamente i conti con una dura realtà: gli antidolorifici hanno trasformato la figlia, rendendola pericolosa per gli altri e per se stessa. Intanto negli uffici della Forrester Creation Thomas spiega a Zoe che è molto preoccupato per sua sorella. La modella prova a rincuorarlo garantendogli che si tratta sicuramente di un periodo passeggero e che a breve ritornerà la ragazza che è sempre stata.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Steffy se la prendere con tutti i presenti perché è convinta che stiano congiurando contro di lei. In particolare se la prende con Brooke, ritenendola falsa nei suoi confronti e poco incline a occuparsi di lei e di sua figlia, troppo presa a favorire Hope che ha deciso di levarle l’unica cosa che le è rimasta, ossia sua figlia Kelly. La Forrester dice alla sorellastra che ha capito benissimo il suo gioco: non le è bastato prendersi Liam e Phoebe, senza darle il tempo di abituarsi all’idea che fosse Beth, ma ha voluto prendersi anche Douglas, facendogli il lavaggio del cervello per estromettere dalla sua vita il padre. Hope le dice che ha intenzione di prendersi cura di Kelly fino a quando lei non tornerà ad essere la donna forte che è sempre stata e che darà alla bambina tutto l’amore di cui ha bisogno, ricambiando il favore che la stessa Steffy ha fatto a lei quando inconsapevolmente si è presa cura di Phoebe, pur non sapendo che fosse Beth. Proprio in quel momento fa il suo ingresso in casa Ridge. Intanto Thomas va agli uffici della Forrester, qualora la sorella faccia ritorno lì. Non immagina minimamente, invece, di incontrare Zoe che è entrata nell’ufficio di Ridge per fargli vedere un modello. La modella vorrebbe andarsene immediatamente ma il suo ex fidanzato le chiede di restare perché vuole ancora una volta chiederle scusa per l’umiliazione che ha dovuto subire quando lui l’ha abbandonata sull’altare. Aggiunge che immagina che lei ora non voglia più vederlo ma se ha fatto quello che ha fatto è stato solo per aiutare Steffy ad avere ancora vicino Liam. La Buckingham gli fa presente che in realtà si trattava solo di una manovra per avere Hope e di certo lo stilista non può negare ma tiene a precisare che non tutto è stato finzione e che i sentimenti che diceva di provare per lei erano sinceri, solo che non lo capiva perché era troppo ossessionato dalla Logan.

LEGGI ANCHE:

