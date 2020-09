Beautiful/ Anticipazioni puntata 21-26 settembre: il tentativo di Flo

Beautiful, anticipazioni puntata 21-26 settembre

Nelle puntate di Beautiful della prossima settimana, quella che va dal 21 al 26 settembre, Flo per placare il suo senso di colpa prova a convincere Hope a tornare con Liam ma senza successo. Thomas, intanto, dopo aver sgridato Douglas, si sente molto in colpa per averlo trattato male e prova a riconquistare l’affetto del figlio prima di partire per la luna di miele con Hope. Il bambino, però stupisce tutti raccontando alla Logan che la sua piccola Beth è ancora viva ma la ragazza non crede alle parole del bambino e pensa che sia una fantasia infantile. Per questo motivo accetta di partire per la luna di miele con Thomas. Il marito è intenzionato a consumare finalmente il matrimonio ma la ragazza ancora una volta delude le sue aspettative. Douglas, che è stato affidato a Steffy e Liam per qualche giorno, racconta agli zii che Beth è ancora viva ma anche loro non prestano troppa attenzione alle parole del bambino. Intanto le sorelle Logan sono molto preoccupate perché temono che Thomas possa andare di nuovo in escandescenza visti i continui rifiuti della moglie.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate di Beautiful. Liam prova a raccogliere informazioni sull’adozione di Phoebe e interroga Steffy per sapere quale tipo di rapporto esiste fra Flo e Thomas. Il suo dubbio è sui motivi che hanno spinto la Fulton a partorire a Las Vegas e poi a portare la bambina a Los Angeles per l’adozione: in effetti neanche Steffy riesce a darsi una spiegazione su questo comportamento. Intanto Flo in ufficio riceve la visita di Ridge che ha notato che fra lei e il figlio non corre buon sangue. Per questo motivo inizia a farle molte domande per capire quale sia la sua storia, quali i motivi che l’hanno spinta a venire su questa costa degli Stati Uniti e soprattutto la spinge a guardare sotto un punto di vista diverso il rapporto tra Hope e Thomas, mettendo da parte la sua antipatia per il ragazzo. Flo, già molto spaventata per le minacce del giovane Forrester, non sa cosa rispondere alle richieste del padre. Ridge suggerisce alla ragazza che forse non apprezza il figlio perché non lo conosce e quando la ragazza prova a dirgli che non ha nulla contro il ragazzo, Ridge ribatte che si vede dalla sua faccia che non lo apprezza.

Thomas il mattino dopo prova nuovamente ad avere un approccio fisico con Hope ma la ragazza nuovamente lo respinge. A quel punto Thomas le dice di aver prenotato una stanza in un albergo di lusso per quella notte così da avere l’intimità giusta per consumare finalmente il matrimonio. Hope, però, non è d’accordo con questa iniziativa e prova a dire che bisogna prima organizzarsi per il bambino che non può restare solo. Comunque inizia a trovare molte altre scuse per evitare di trascorrere la notte da soli però Thomas non sembra essere disposto a modificare i suoi piani. Appena resta da solo chiama Flo al telefono per minacciarla di nuovo ma mentre parla di Phoebe e Beth e dice che sono la stessa persona non si rende conto che il piccolo Douglas è nascosto dietro la porta e ha sentito tutto. Quando lo vede ha una reazione molto violenta nei confronti del piccolo. Steffy e Liam iniziano a ricostruire tutta la vicenda che ha portato all’adozione di Phoebe. Liam vuole capire se Flo conosceva qualcuno a Los Angeles e come sia entrata in contatto con Steffy così la Forrester gli spiega che sua madre era in contatto con qualcuno in città che le ha fatto conoscere la Fulton.



