Beautiful/ Anticipazioni puntata 21 aprile 2020: Flo racconta alla madre di Beth…

Beautiful, anticipazioni puntata 21 aprile 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, martedì 21 aprile, Flo racconterà tutti i dettagli dell’inganno al quale lei ha preso parte, spinta dal suo amico Reese. Racconta così alla madre dello scambio di culle, del fatto che Hope creda che sua figlia è morta mentre in realtà si tratta della bambina che è stata adottata da Steffy e con la quale Hope sente di avere un legame speciale. La ragazza non vuole nascondere a sua madre l’angoscia che ha iniziato a provare dalla prima volta che ha avuto modo di parlare con Hope e di scoprire il suo dolore e dei vari tentativi che ha fatto di confessare tutta la verità, senza riuscirci, anche a costo di finire in galera. Inaspettatamente, però, Shauna, pur non potendo credere al fatto che la figlia si sia macchiata di un tale delitto, le confessa di non dire nulla perché rischierebbe di finire in prigione e si inimicherebbe la sua famiglia appena ritrovata. Intanto Steffy ha terminato i suoi impegni di lavoro a Parigi e decide di rientrare a Los Angeles riportando indietro anche le bambine, con la speranza che Hope sia ormai meno ossessionata dalla piccola Phoebe.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Quinn racconta a Bill di come il loro figlio Waytt fosse davvero molto innamorato di Flo e di quanto abbia sofferto per la partenza improvvisa per Los Angeles che lo aveva separato dalla ragazza che pensava fosse la donna della sua vita. Entrambi concordano nel reputare Waytt ormai un uomo che è cresciuto davvero bene, sostanzialmente per lo sforzo di Quinn di educarlo nel modo migliore. La donna ammette di essere molto legata al figlio e di volere solo la sua felicità. Proprio per questo motivo sarebbe disposta ad accettare anche la presenza di Sally se fosse convinta che questa relazione possa davvero renderlo felice. In realtà non pensa che sia così e spera che, ora che la Fulton è tornata stabilmente nella vita di Waytt, i due ragazzi possano nuovamente ricominciare da dove avevano interrotto la loro relazione e arrivare finalmente al matrimonio. Bill non ha una preferenza fra Sally e Flo ma spera che Waytt possa trovare finalmente la sua strada, soprattutto in amore, e magari separarsi lavorativamente da Sally come sta per accadere darà l’opportunità al ragazzo per rivedere tutto sotto una prospettiva differente.

Intanto a casa Forrester, Hope crede di capire cosa sia successo: ha dato per scontato che il rapporto fra Flo e sua madre Shauna sia forte e che la ragazza le racconti tutto e per questo si sente in colpa per aver parlato della gravidanza in sua presenza. Lasciate un attimo da sole, Flo prega sua madre di mantenerle il gioco: le spiegherà tutto ma solo una volta che saranno a casa, quello non è né il momento né il posto giusto. Shauna inizialmente è contraria a questa soluzione e vorrebbe sapere subito tutto quello che è successo in realtà ma la disperazione negli occhi della figlia le fa cambiare idea. Una volta da sole, però, Shauna mette la ragazza alle strette e così Flo racconta di Reese e di come lui l’abbia convinta a fare una cosa molto sbagliata dalla quale ora non riesce più a liberarsi. Shauna è letteralmente sconvolta dal racconto mentre Flo sente sempre più forti i sensi di colpa, soprattutto ora che è stata accolta con tanto affetto nella famiglia Logan. Vorrebbe quindi raccontare finalmente a Hope la storia delle culle scambiate ma quello che la madre sta per dirle cambierà radicalmente lo stato delle cose.



