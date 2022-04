Beautiful/ Anticipazioni puntata 21 aprile: Bill vuole riconquistare Katie

Beautiful, anticipazioni puntata 21 aprile

Le anticipazioni della soap opera “Beautiful” di oggi, giovedì 21 aprile 2022, ci rivelano che Bill è intenzionato a riconquistare Katie e visto che la moglie ha difficoltà a credere nel suo cambiamento, chiede aiuto a Brooke e Donna sperando che possano convincerla a cambiare opinione su di lui. Katie non riesce a prendere una decisione è titubante, anche lei è molto innamorata dell’ex marito e per amore di Will vorrebbe ricostituire la famiglia, ma il tallone di Achille di Bill è Brooke e in più di un’occasione l’uomo ha tradito la sua fiducia gettandosi tra le braccia della sorella. Ora è la stessa Brooke a spingere Katie verso Bill, è normale che la giovane Logan sia confusa. Da una parte il suo desiderio è di tornare a vivere con lo Spencer, dall’altra c’è la paura che possa di nuovo farla soffrire e in questo momento ha bisogno di un uomo che sappia amarla e rispettarla.

Nelle precedenti puntate di “Beautiful” Ridge confida al padre che questa situazione sta mettendo a rischio le relazioni tra Steffy e Hope, anche tra lui e Brooke ci sono dei dissensi ma come hanno sempre dimostrato riusciranno a uscirne fuori, quello che preoccupa il Forrester è come se la caveranno le loro figlie. Entrambi vogliono solo il meglio per il bambino, che sia felice, in salute tutto il resto lo risolveranno insieme, saranno di esempio per i loro figli e per la famiglia. Eric è contento che il figlio stia reagendo con coraggio di fronte a questa situazione, ma è convinto che l’amore che lo lega a Brooke sarà così forte da superare anche questa difficoltà. Ridge elogia sua moglie per tutte le volte che ha avuto ragione anche quando gli diceva che Thomas non era guarito e lui invece di ascoltarla se n’è andato e dopo essersi ubriacato si è sposato con Shana. Brooke teme per Hope, ha paura che la sua storia con Liam possa giungere a termine e Ridge è preoccupato che Steffy non possa portare avanti la sua relazione con Finn: non è convinto che loro quattro possano farcela. Eric si congratula con Carter che sta dando un grande aiuto all’azienda. Ridge è preoccupato anche per il suo amico. Ha investito molto sul suo rapporto con Zoe, invece adesso è tutto compromesso.

Zoe chiede scusa a Carter ma l’uomo ha bisogno di tempo per ragionare. Vuole fidarsi della ragazza ma fa fatica, forse ha avuto troppa fretta, e le ha chiesto subito di sposarla, ma ha creduto che potesse essere l’unica donna della sua vita. Zoe cerca di convincere Carter che è pentita e la sua è stata solo una debolezza, ma l’uomo è deciso a rompere la relazione. La modella non trovando l’appoggio della sorella, chiede il sostegno di Ridge che stimando molto Carter non ha intenzione di mettere una parola buona sul conto della ragazza, al contrario è stato lui a suggerire all’amico di non sposarsi perché ha scoperto Zoe e Zende in atteggiamenti molto intimi. Anche Zende è dispiaciuto per ciò che è successo, ha tradito la fiducia del suo migliore amico e anche quella di Paris. Ora vorrebbe ricominciare d’accapo e chiede alla ragazza se vuole ritornare all’inizio, dandogli la possibilità di dimostrargli che è cambiato. Zoe altrettanto vuole dimostrare a Carter che ha sbagliato ed è pentita per come si è comportata mancandogli di rispetto. Odia quello che ha fatto e vorrebbe dimostrare all’ex fidanzato chi è veramente Zoe. Ridge non la pensa allo stesso modo e chiede diretto alla modello che cosa prova per Zende.

