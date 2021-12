Beautiful/ Anticipazioni puntata 21 dicembre: Paris innamorata di Zende!

Beautiful, anticipazioni puntata 21 dicembre

Nella puntata della soap opera “Beautiful” in onda su Canale 5 oggi, martedì 21 dicembre, Paris sembra ormai essersi presa una bella cotta per Zende e si confida con la sorella. Zoe non prende molto bene la notizia, anche perché lei stesso prova un interesse nei confronti dello stilista, ma risponde a sua sorella che è meglio se evita di farsi troppe illusioni perché il Forrester ha appena uscito da un matrimonio e non è pronto per una nuova relazione. Liam è davvero turbato per quello che ha saputo da Finn a proposito di Thomas ed è convinto che lo stilista stia di nuovo tramando contro Hope. Proprio la Logan, credendo che finalmente il fratellastro sia guarito dall’ossessione nei suoi confronti, accetta di riprenderlo a lavorare alla Hope For The Future: sarà il secondo stilista accanto a Zende. Nella mente confusa di Thomas questa parziale apertura nei suoi confronti è dettata dall’interesse sentimentale che la Logan nutre nei suoi confronti.

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” Charlie insiste con Thomas, pensando che lui possa sapere dove si trova il manichino della Hope For the Future visto che è stata l’ultima persona che lo ha visto, tuttavia lo stilista nega di saperne niente e, anche se spesso si assenta durante la conversazione, riesce a convincere tutti del fatto di non saperne nulla, riuscendo perfino a convincere il capo della sicurezza dell’azienda a lasciare l’ufficio nel quale si trova con Hope, così da poter restare da solo con la ragazza. Il suo intento, infatti, è quello di provare nuovamente a fare leva sulle insicurezze di Hope così da minare la sua certezza nel rapporto con Liam. Prima le dice che la vede un po’ tesa, soprattutto quando si parla del fatto che il marito trascorre sempre più tempo insieme a Steffy, poi la invita ad aprirsi con lui, visto che anche per lui è difficile vederla soffrire in quel modo, soprattutto perché ha vissuto da piccolo una situazione molto simile quando il padre era eternamente indeciso fra Taylor e Brooke. La Logan, però, gli risponde che non le sembra il caso di affrontare questo argomento con lui ma soprattutto ribadisce di fidarsi del marito e di sapere che lui è così spesso a casa di Steffy solo per vedere Kelly.

A casa della Forrester, Liam ha incontrato Finn e fra i due le cose sembrano andare un po’ meglio. Il medico scherza sul fatto di trovarlo molto spesso lì e Liam risponde, sempre con fare ironico, che non è il solo a dirlo ma anche Thomas ha provato a fargli lo stesso appunto. Sentire tirare in ballo il fratello, dà a Steffy la possibilità di far notare allo Spencer che Thomas in questo momento sembra stare molto meglio e non essere più ossessionato da Hope ma il ragazzo non si fida dello stilista e dice di aver detto alla moglie di stare in guardia perché Thomas sa nascondere molto bene le sue vere intenzioni. A quel punto interviene nel discorso anche Finn il quale racconta a Liam della conversazione che ha avuto con lui e del fatto che lo stilista abbia detto in modo confuso che Hope gli manda dei segnali. Questo racconto mette in allarme lo Spencer. Donna scopre una sognante Paris nell’ufficio di Zende e scherza con lei per il fatto che quando c’è il giovane stilista in una stanza la temperatura sembra salire di molti gradi. Parsi ammette di trovarlo l’uomo più bello che abbia mai conosciuto ma soprattutto che pensa che sia davvero speciale, oltre che fantastico e affascinante. Donna le fa degli strani segnali e solo al termine del discorso Paris si rende conto che Zende è sulla porta e ha sentito tutto.

