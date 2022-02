Beautiful/ Anticipazioni puntata 21 febbraio: Paris alla Fondazione Forrester

Beautiful, anticipazioni puntata 18 febbraio

Nella puntata di oggi, lunedì 21 febbraio, della soap opera statunitense “Beautiful” Carter pensa che Paris possa essere la persona giusta per occuparsi della Forrester Foundation e così le propone il ruolo da dirigente: non solo avrebbe l’occasione di poter fare del bene a molte persone ma potrebbe anche guadagnare bene e trascorrere più tempo con la sorella, soprattutto ora che si avvicina la data di nozze e probabilmente anche Zoe sarà molto agitata. Steffy arriva finalmente in ufficio e si trova faccia a faccia con il manichino di Hope che il capo della sicurezza ha riportato alla Forrester. Anche la ragazza resta sconvolta innanzitutto dalla somiglianza e poi nel pensare alla follia di Thomas che si è comportato con questo pezzo di plastica proprio come se fosse la vera Hope. Quando si ritrova faccia a faccia con la Logan, poi, si rende conto di sentirsi molto a disagio, anche se cerca di non darlo a vedere.

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” Steffy è davvero grata a Finn per aver salvato suo fratello e cerca di fargli capire che non deve rammaricarsi di nulla perché senza il suo aiuto tempestivo Thomas non si sarebbe mai salvato. Dopo avergli detto che lo ama, approfitta di una sua distrazione per scappare in camera da letto e preparare uno scenario da favola per la loro notte d’amore. Il medico ovviamente si sente particolarmente lusingato da questo trattamento e le risponde che anche lui prova dei sentimenti molto intensi nei suoi confronti e ha intenzione di restare al suo fianco per lungo tempo. Il mattino dopo i due ragazzi si attardano a letto e Steffy si dimentica completamente di avere una riunione con Hope, Zende e Zoe per decidere come muoversi ora che Thomas sarà fuori gioco per qualche tempo, almeno fino a quando non si riprenderà. La Forrester, però, lo invita a restare ancora un po’ insieme visto che lei è il capo e può permettersi di fare tardi. La sera prima anche Liam e Hope hanno parlato di tutto quello che è successo e lo Spencer ha chiesto alla moglie di non dubitare mai del suo amore, qualunque cosa succeda.

In ufficio alla Forrester Hope non riesce a giustificare il ritardo di Steffy, non sapendo che la ragazza è con Finn. La Logan aggiorna gli altri due sulle condizioni di salute di Thomas e sulle vicende che l’hanno portata a correre a casa del ragazzo e a salvarlo prima che fosse troppo tardi. Il clima di ottimismo, però, viene interrotto dall’arrivo di Charlie che riporta il manichino di Hope in ufficio e scatena nella Logan i ricordi di tutto quello che è accaduto. Carter è molto preoccupato perché ha ricevuto la notizia che Olivia, la presidentessa della Fondazione Forrester, a breve andrà in pensione quindi deve essere sostituita. Vorrebbe un aiuto da Ridge per riuscire a capire chi possa essere la sua sostituta ma il figlio di Eric è troppo impegnato a stare dietro le vicende del figlio e così gli chiede di occuparsene in tutto e per tutto. Carter non sa dove individuare la nuova risorsa ma un aiuto inaspettato arriva da Paris che arriva alla Forrester perché vuole parlare con il fidanzato della sorella per proporgli di fare da sponsor a uno dei progetti benefici che sta seguendo. L’avvocato resta molto colpito non solo dai titoli accademici della futura cognata ma anche dalle idee che ha in campo sociale, innovative e tendenti al prossimo, così ha un’idea davvero unica: proporre a Paris di essere lei a prendere il posto di Olivia e occuparsi di tutti i progetti benefici della Fondazione Forrester.

