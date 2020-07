Beautiful/ Anticipazioni puntata 21 luglio: Zoe crede a Thomas, ma…

Beautiful, anticipazioni puntata 21 luglio

Nella puntata di Beautiful di oggi, martedì 21 luglio, Xander e Flo non si sono lasciati convincere dalle scuse di Thomas ma Zoe sembra voler credere a tutti i costi dell’innocenza del Forrester e inizia anche a provare fastidio nei confronti del fidanzato che invece continua a cercare un modo per far sapere ad Hope che la figlia è viva. Intanto Brooke e Hope vengono a sapere in modo casuale che Thomas ha litigato in modo violento con Emma prima che la ragazza si mettesse in auto e morisse. Ovviamente Pam non sa dire loro quale siano i motivi per cui i due litigavano ma da quello che era riuscita a sentire, Thomas cercava di impedire che la Barbor lasciasse il suo ufficio. Thomas intanto minaccia Flo, Xander e Zoe di non parlare mai più negli uffici della Forrester del segreto delle culle, per il timore che altri possano venirne a conoscenza in modo casuale

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Thomas è da Hope e le sta facendo uno strano discorso durante il quale le dice che tutto quello che fa nella vita lo fa solo per garantire a lei, a loro, un futuro e la felicità. La ragazza non riesce a capire che cosa voglia dire ma all’improvviso riceve una telefonata: è Brooke che vuole dirle che Emma è morta e, sapendo che le due erano molto amiche, voleva essere lei a comunicarle la notizia. Hope è sconvolta e Thomas prontamente è lì per consolarla, non prima di averle fatto qualche domanda apparentemente casuale volta però a capire se Emma avesse fatto in tempo prima di morire a rivelarle qualcosa. Thomas propone a Hope di restare a casa sua per la notte ma la ragazza rifiuta l’offerta. Poi il Forrester le dice che tutti fanno cose di cui si pentono ma che non le darà mai modo di dubitare dei suoi sentimenti. Negli uffici della Forrester Zoe, Xander e Flo vengono sorpresi dalla notizia data da Pam sulla morte di Emma. Appena rimasti soli, Xander dice quello che le altre due non hanno il coraggio di dire ad alta voce e cioè che sicuramente Thomas è coinvolto in qualche modo in questa vicenda. L’idea si è rafforzata anche per il racconto di Pam che aveva accennato al fatto che qualche ora prima aveva scoperto Emma e Thomas nell’ufficio di lui a litigare. Zoe prova a smentire questa idea, non credendo che il Forrester possa arrivare a tanto, ma sia Xander che Flo sono convinti di un suo coinvolgimento.

Brooke torna a casa e comunica la notizia a Ridge. I due si interrogano su che cosa possa aver spinto la ragazza a mettersi in auto e guidare fino a casa loro e del che cosa abbia causato la perdita del controllo dell’auto. Quando Ridge prende il telefono in mano per chiamare Thomas, convinto che il ragazzo in un momento come questo voglia stare vicino a Hope, Brooke lo ferma perché non gradisce che il ragazzo stia troppo intorno a sua figlia. Ridge allora decide di affrontare questo argomento che da tempo aleggia sulle loro teste e si arrabbia molto quando Brooke gli ricorda che in passato il ragazzo abbia avuto disturbi mentali, minimizzando le paure della moglie. Intanto Thomas raggiunge i tre ragazzi negli uffici della Forrester, con la scusa di dover loro comunicare la notizia della morte di Emma. Quando Xander in modo diretto chiede al giovane Forrester se è stato lui a uccidere la giovane, Thomas assume la faccia del bravo ragazzo e prova a smentire questa tesi, dimostrandosi anche offeso per il sospetto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA