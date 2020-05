Beautiful/ Anticipazioni puntata 21 maggio: Liam e Thomas allo scontro, Flo e Zoe…

Pubblicità

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 21 MAGGIO

Nella prossima puntata di oggi, giovedì 21 maggio, di Beautiful, Waytt dopo aver invitato Flo a raggiungerlo a casa, le racconterà nel dettaglio i motivi per i quali lui e Sally si sono lasciati e spiegherà alla sua ex fidanzata come senta di non potersi più fidare della ragazza. Poi inizierà a guardare la Fulton in maniera diversa, loderà la dolcezza e la capacità della ragazza di farlo sentire sempre al sicuro e proverà a baciarla. Flo, però, tenterà di bloccarlo perché non vuole approfittare di un momento di debolezza di Waytt e non vuole farsi del male, visto che lei ancora lo ama. Lo Spencer, però, la rassicurerà sul fatto di volere davvero una storia con lei e i due si baceranno con passione. Intanto negli uffici della Forrester, Sally e Quinn si incontreranno per la prima volta dopo la rottura della ragazza con Waytt. La madre non potrà fare a meno di mostrare tutta la sua gioia per la fine di questa relazione, alludendo che nel mondo ci sono donne più adatte a Waytt che non aspettano altro che di incontrarlo, ma Sally dichiarerà alla donna di amare molto il ragazzo e di non voler arrendersi nella sua lotta per riconquistarlo, ignorando che il ragazzo è già volato verso un nuovo amore.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Beautiful, Flo prova a convincere Hope a non rinunciare al suo matrimonio ma a lottare per far sì che fra lei e Liam ci possa essere ancora la felicità. Hope, però, ammette che pur non amando Thomas ma essendo profondamente innamorata di Liam, pensa che la soluzione prospettata dal ragazzo possa essere quella più facile da mettere in piedi per rendere felici tutti. Poco dopo Flo si reca nell’ufficio di Zoe per firmare i documenti di assunzione e la ragazza ne approfitta per ricordarle ancora una volta che è necessario che lei taccia con Hope la verità su Beth per far sì che nessuna delle persone coinvolte in questa tragedia debba soffrire ulteriormente. Zoe aggiunge anche che Flo dovrebbe smetterla di scoraggiare Hope ad accettare la proposta di Thomas perché il realizzarsi di un’eventualità del genere renderebbe tutti felici. Hope vorrebbe ribattere ma riceve una telefonata da Waytt il quale le chiede di andare subito a casa sua perché ha bisogno di parlarle: rinuncia quindi alla sua pausa pranzo per raggiungerlo immediatamente.

Liam tenta di farsi raccontare in modo preciso da Waytt tutto quello che sa sulle intenzioni di Thomas. Poi dice al fratello che molti anni prima il Forrester aveva già tentato di separarli senza riuscirci e dichiara che neanche questa volta porterà a compimento i suoi desideri. Dopo aver sentito da Waytt le novità sulla sua relazione con Sally, Liam va via per raggiungere Hope alla Forrester. La trova nel suo ufficio in compagnia di Thomas. Il Forrester, infatti, ancora una volta ha sfruttato l’ascendente che Douglas ha sulla ragazza per poter trascorrere più tempo con lei e infatti l’ha raggiunta nel suo ufficio non solo per portarle dei nuovi bozzetti ma anche per invitarla a cena con lui e il bambino, dicendo che il piccolo vuole incontrarla. Hope si sente molto in difficoltà ma viene salvata dall’arrivo di Liam che le ha fatto una sorpresa senza avvisarla. Hope mostra tutta la sua felicità correndo fra le braccia del marito e baciandolo con passione, Thomas invece è visibilmente infastidito anche se fa di tutto per fa di tutto per nasconderlo. Liam, però, è deciso a non affrontarlo in maniera diretta ma a ripagarlo con la sua stessa moneta, quindi gli porge il regalo che ha portato per Douglas e cerca di provocarlo per fargli confessare tutto.



