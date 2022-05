Beautiful/ Anticipazioni puntata 21 maggio: Ridge chiede certezze a Thomas

BEAUTIFUL, LE ANTICIPAZIONI DEL 21 MAGGIO: BILL CHIEDE A LIAM DI RIAVVICINARSI AD HOPE

Ma vediamo le anticipazioni previste per la puntata di oggi, sabato 21 maggio, Beautiful. Bill dice al figlio Liam che deve fare di tutto per recuperare il rapporto con sua moglie Hope perché la famiglia è l’unica cosa importante della vita. La ragazza, intanto, confessa a sua madre di non riuscire a perdonare il marito perché ha detto a Steffy di amarla ancora, quindi questo rende tutto più grave.

Finalmente, però, è vicina a prendere una decisione ma non vuole rivelare alla madre quale sia: Hope spera solo che si tratti della decisione di riconciliarsi con suo marito. Ridge vuole accertarsi che Thomas sia davvero sulla strada della guarigione e che non sia più ossessionato nei confronti di Hope, il figlio però lo rassicura: pur amandola, è totalmente concentrato sul lavoro e su Douglas. Steffy ringrazia ancora Finn per non essersi arreso alle difficoltà e per aver lottato per stare con lei. Quella di oggi sarà quindi una puntata di Beautiful decisamente interessante.

Beautiful, dove siamo rimasti

Dopo aver scoperto le anticipazioni della puntata di oggi di Beautiful, vediamo insieme il riassunto della puntata di ieri e le anticipazioni per oggi. Steffy è talmente felice di essere finalmente insieme a Finn e di aspettare suo figlio, che i due decidono di parlare con Kelly anche del fatto che la sua mamma aspetta un bimbo e che il padre del piccolo o della piccola sarà proprio Finn, che vuole tanto bene sia a lei che alla sua mamma. La bambina sembra davvero felice per la notizia e non si fa troppe domande sui continui cambiamenti degli ultimi periodi. Il clima che si respira a casa di Hope e Liam, invece, è di tutt’altro tipo visto che la ragazza, prima di decidere se continuare il loro matrimonio, chiede allo Spencer se durante la notte che ha trascorso con Steffy le ha detto che l’amava. Purtroppo Liam non può fare altro che rispondere affermativamente e questo ferisce la moglie, che lo accusa di essere una persona egoista, solo concentrata su se stessa e sul fatto di cercare il consenso e l’amore di tutti. Nella scorsa puntata di Beautiful Liam ribatte che probabilmente quella notte è stato così leggero perché anche stanco del fatto che Hope prenda sempre le parti di Thomas e lo difenda nonostante tutto, chiedendole una seconda opportunità, proprio come quella che ha dato al Forrester. Hope, però, non crede di essere in grado di superare il dolore per aver scoperto che il marito ha detto ad un’altra donna di amarla, nonostante Liam dichiari con forza che il suo posto è accanto a Hope e Beth.

Sempre nella puntata di ieri di Beautiful, Ridge parla con Thomas:. Lo stilista vorrebbe capire se il figlio è finalmente guarito dall’ossessione nei confronti di Hope oppure vuole ancora conquistarla. Si rende conto, infatti, che qualunque argomento si tocchi, il ragazzo riesce sempre a mettere al centro di tutto la figlia di Brooke e non vuole assolutamente ritrovarsi nella situazione di qualche mese prima. Anche Brooke prova a parlare con la figlia al cottage: Hope fa finta di stare meglio, cerca di riempire i vuoti del suo cuore impegnandosi nel lavoro e con i bambini, ma la madre la conosce meglio di chiunque altro e sa perfettamente che la figlia le nasconde qualcosa di cui non vuole parlare. Per cui la invita ad aprirsi in quanto tenendosi tutto dentro non riuscirà mai a superare la tristezza di questo momento. La puntata di ieri di Beautiful si conclude negli uffici della Spencer, dove Bill prova a parlare di lavoro con suo figlio e gli preannuncia che insieme a Waytt dovrà recarsi fuori città per qualche giorno. Liam, però, è molto distratto e all’inizio non capisce, poi dice al padre che quello non è il momento adatto per allontanarsi da casa visto che le cose con Hope non vanno affatto bene. Lo Spencer gli chiede come mai la notizia che il figlio che Steffy aspetta sia di Finn non abbia contribuito a migliorare la situazione.













